Nadal ob dveh zjutraj o nevarnih razmerah v Parizu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rafael Nadal je v nočnih srednih urah odigral 100. tekmo na OP Francije. A Španec si verjetno nikoli ni predstavljal, da jo bo odigral v takšnih razmerah, ki so bile po njegovem mnenju že zelo nevarne.

Foto: Gulliver/Getty Images

Igrati pri 12 stopinjah Celzija …

Rafael Nadal je v četrtfinalu OP Francije igral proti Italijanu Janniku Sinnerju, katerega je premagal po treh nizih – 7:6 (4), 6:4, 6:1 in v svojem jubilejnem 100. dvoboju na pariškem pesku dosegel 98. zmago. Nadal tako še vedno ostaja v igri za zmago na svojem 20. turnirju za grand slam. S tem bi se lahko na vrhu izenačil z legendarnim Rogerjem Federerjem.

Rafa je sicer bolj vajen sončnega in toplega vremena iz domače Mallorce, kot pa jesenskega pariškega mraza, ko se temperature spustijo tudi do 12 stopinj Celzija. Španec ni bil najbolj zadovoljen z razporedom tekem, potem ko so na osrednjem igrišču igrali pet dvobojev - Philippe Chatrier.

Tudi malo številčnim gledalcem ni bilo najbolj prijetno. Foto: Gulliver/Getty Images

"Ni prijetno ob 1.30 zjutraj končati dvoboj"

Nadal in Sinner sta v torek na igrišče stopila šele ob 23.30, potem ko sta Diego Schwartzman in Dominic Thiem igrala pet ur, zatem je bil na sporedu še ženski četrtfinalni dvoboj. Na tribunah smo med drugim lahko videli premražene malo številčne gledalce.

"Ni prijetno ob 1.30 zjutraj končati dvoboj. Težava je vreme. Preveč hladno je za igranje. Če sem iskren, je zelo hladno za igranje tenisa, kajne? Vem, da nogometaši igrajo v takšnih razmerah, ampak to je drugače. Oni se vseskozi gibljejo. Mi imamo prekinitve, tudi med odmori se ustavimo. To je šport, kjer je veliko prekinitev. Mislim, da je nevarno za telo, če igraš v takšnih razmerah." je po dvoboju tarnal najboljši igralec na pesku.

Rafael Nadal je kot majhen deček uspešno igral nogomet. To se mu vidi še danes.

Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal se je na glas spraševal, zakaj so na osrednje igrišče dali pet dvobojev. Menil je, da je bila ta poteza organizatorjev tvegana. "Takoj, ko sem videl razpored, sem vedel, da obstaja možnost, da se dvoboji lahko zavlečejo. To se je tudi zgodilo. Trudil sem, da ostanem potrpežljiv, sprejmem položaj takšen kot je in da ostanem pozitiven," je povedal 34-letni kralj peska, ki je z novinarsko konferenco končal šele nekaj minut čez drugo uro zjutraj.

Ve, kaj lahko pričakuje proti razpoloženemu Argentincu

Njegov nasprotnik v finalu bo Diego Schwartzman, ki je po maratonskem dvoboju premagal Dominica Thieam. Igralca sta nazadnje igrala v Rimu, kjer je bil boljši Schwartzman. Dvanajstkratni zmagovalec pariškega turnirja priznava, da bo to zanj velik izziv.

"Igral je neverjeten dvoboj proti enemu najboljših igralcev, sploh na tej podlagi. Zagotovo bo samozavesten. Dva tedna v zaporedoma … Igral je finale Rima in zdaj je tukaj v polfinalu. V Rimu me je premagal, kar pomeni, da bo zelo samozavesten. Tega se zavedam. Upam, da bom tako pripravljen, da bom odigral najbolje. To je najbolj pomembno. Imam dva dni, da treniram na stvareh, kjer lahko še napredujem."