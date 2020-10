Nadal pred dvobojem z 19-letnikom zelo previden

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem OP Francije bosta v torek na sporedu dva četrtfinalna dvoboja. Obetata se dve teniški poslastici. Še posebej zanimivo bo spremljati dvoboj Rafaela Nadala in Jannika Sinnerja.

Dvoboj med Nadalom in Sinnerjem bo dvoboj dveh generacij. Prvi je s 34 leti že zelo izkušen igralec, medtem ko si 19-letni Italijan šele utira pot na teniški turneji. Rafa je bil pred dvobojem zelo previden v napovedih, saj se zaveda, da je njegov nasprotnik v četrtfinalu zelo dober igralec.

"Jannik je mlad igralec, ki napreduje iz tedna v teden. To bo velik izziv. Prvič bom igral proti njemu. Že nekajkrat sva trenirala skupaj in fant ima izjemen potencial. Zelo hitro vihti svoje roke in ima izjemne udarce," je pred dvobojem povedal Majorčan, ki v Parizu lovi že svojo 13. zmago.

Dominic Thiem se je moral v osmini finala zelo potruditi. Foto: Gulliver/Getty Images

Pred njima bosta na osrednje igrišče stopila Dominic Thiem in Diego Schwartzman, ki sta dobra prijatelja. Njun dvoboj bo pravo nasprotje dvoboja med Nadalom in Sinnerjem. Igralca se dobro poznata, odigrala sta že osem medsebojnih dvobojev. Statistika je na strani Thiema, ki je pred kratkim zmagal na OP ZDA (6:2).