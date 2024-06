Na pariškem pesku bo spet pokalo

Kot prva se bosta med seboj udarila Jannik Sinner, drugi nosilec turnirja in Grigor Dimitrov, ki se je sploh prvič v karieri prebil v drugi teden OP Francije. Mladi Italijan in Bolgar se dobro poznata, saj sta odigrala že štiri medsebojne dvoboje. Statistika je na strani Sinnerja in vodi s 3:1 v zmagah.

V večernem delu se obeta še ena teniška poslastica. Med seboj se bosta pomerila Carlos Alcaraz in Stefanos Cicipas. Slednji bo iskal sploh prvo zmago proti Špancu, saj je do zdaj izgubil vseh pet medsebojnih dvobojev.

Alcaraz na pariškem pesku kaže dobro formo, saj je do zdaj oddal le en niz, v Parizu pa se je do zdaj najdlje prebil do polfinala.

Polfinale: Grigor Dimitrov (Bol, 10) - Jannik Sinner (Ita, 2)

Stefanos Cicipas (Grč, 9) - Carlos Alcaraz (Špa, 3)

Preberite še: