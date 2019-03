Federer v eni uri do 101. turnirske lovorike

Zmagovalec turnirja serije masters v Miamiju je Roger Federer, ki je v finalu v eni uri s 6:1 in 6:4 odpravil Johna Isnerja. Švicar je z zmago prišel do 101. turnirske lovorike v karieri.

Številni ljubitelji tenisa so si želeli, da bi se v finalu srečala Roger Federer in Novak Đoković, a je Srb izpadel že v osmini finala in je, kot kaže, trenutno v manjši krizi.

Švicar se je tako udaril z Američanom Johnom Isnerjem, ki je neuspešno branil lansko lovoriko v Miamiju. 37-letni Federer je v 24 minutah dobil prvi niz (6:1), v drugem je bilo nekoliko tesneje, a ga je prav tako brez večjih težav osvojil Baselčan.

Dvoboja je bilo konec po dobri uri. Federer je dobil še sedmi medsebojni dvoboj od devetih in se razveselil 101. turnirske lovorike kariere.

"Vesel sem, ker je za mano fantastičen teden," pravi 37-letni Federer. Foto: Getty Images

"Želel sem mu hitro odvzeti servis, uspelo mi je. S tem sem si umiril živce, ko veš, da imaš proti Isnerju prednost breaka, je lažje nadaljevati. Tudi ko sem videl, da ima težave, sem moral ostati zbran. To te lahko kaj hitro zavede, a imam dovolj izkušenj, da me ni. Tu sem prvič igral leta 1999, leta 2019 sem še tu. Na to sem izjemno ponosen. In vesel, ker je za mano fantastičen teden," je po finalu dejal Federer, ki za Jimmyjem Connorsom, igralcem z največ turnirskimi zmagami, zaostaja le še osem zmag.

Isner je igral v svojem 27. turnirskem finalu, ostaja pa pri 14 zmagah.

