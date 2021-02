Menjala bi pravilo: Če želijo določeni igralci govoriti o tem, potem naj

Vika struggling a lot with her breathing. She’s now receiving treatment. #AusOpen pic.twitter.com/w9oTJboQAC — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 9, 2021

Drugi dan OP Avstralije je bilo eno večjih presenečenj izpad Viktorije Azarenke, potem ko jo je uvodnem krogu premagala Američanka Jessica Pegula (7:5, 6:4). V drugem nizu je imela Pegula vodstvo 4:2, ko se je njena nasprotnica znašla v očitnih težavah.

Azarenka, ki je lani igrala v finali OP ZDA in potem izgubila proti Naomi Osaki, več kot očitno ni mogla nadaljevati z dvobojem. Bilo je tako hudo, da je v spremstvu zdravniške službe morala zapustiti igrišče. "Zelo težko diha in mislim, da se mora usesti. Videti je zelo omotična in to ni prvič, da nekaj takšnega vidimo v Avstraliji," je komentirala ena od strokovnih komentatork, ki ni bila prepričana, ali se bo Azarenka sploh vrnila na igrišče.

"Vseeno ne bi smelo biti obvezno, da ljudje govorijo o svojih zdravstvenih težavah." Foto: Guliverimage

K sreči je ena najboljših igralk lahko vrnila na igrišče, a ni imela pravih možnosti za napredovanje v drugi krog turnirja. Nekdanja prva igralka sveta po dvoboju ni želela razpravljati o njenem zdravstvenem stanju in meni, da bi morali spremeniti pravila.

"Resnično ne razumem pravila, zakaj mora nekdo, ki je bolan, poškodovan ali karkoli drugega, javnosti razlagati, kaj je narobe."

"Mislim, da bi morali to pravilo spremeniti. Če želijo določeni igralci govoriti o tem, potem naj govorijo. Vseeno ne bi smelo biti obvezno, da ljudje govorijo o svojih zdravstvenih težavah. Tudi zdravniki ne bi smeli razkriti nobenih informacije. Mislim, da bi morali ta pravila nekoliko prilagoditi," je bila jasna 31-letna teniška igralka.

Zaveda se, da bi lahko igrala veliko bolje

Razočarana je bila, ker ji ni uspelo pokazati tistega, česar je sposobna. Težko je to sprejela, ker se zaveda, da bi lahko igrala veliko bolje. "Ne bom sedela tukaj in se spraševala o tem, ali bi morala priti, ali ne. To je izguba časa. Prišla sem, in kar se je zgodilo, se je zgodilo. Danes sem tukaj. Izgubila sem dvoboj. Življenje gre dalje, in to je to."