Nadal nadigral Srba: To sem potreboval

Drugi dan OP Avstralije se je od glavnih favoritov predstavil tudi Rafael Nadal. Čeprav so ga v zadnjih tednih motile bolečine v hrbtu, je na igrišču zaigral odlično in brez težav odpravil Srba Laszla Đereja. Zlahka sta napredovala tudi Rusa Daniil Medvedjev in Andrej Rubljov, Grk Stefanos Cicipas pa bo nastopil v zadnjem dvoboju avstralskega večera.

Vse do zadnjega ni bilo jasno, ali bo Rafael Nadal sploh nared za OP Avstralije, potem ko v deželi "tam spodaj" zaradi bolečin v hrbtu ni odigral tudi enega pravega dvoboja. Tudi sam je priznal, da njegovo stanje ni najboljše, a da bodo storili vse, da bo nared za največje napore.

Na koncu se je izkazalo, da je Španec še pravočasno odpravil zdravstvene težave, saj je proti Srbu Laslu Đereju zmagal brez izgubljenega niza. Skupno je izgubil zgolj osem iger. "Za menoj je napornih 15 dni, saj sem imel nekaj težav s hrbtom. Danes sem se izkazal. Zmagal sem v treh nizih, to sem potreboval. Nisem pripravljen tako, kot bi želel, a sem srečen, da sem tukaj in lahko igram v Avstraliji," je po uvodni zmagi povedal španski as, ki je v karieri dobil že 20 grand slam turnirjev.

Tudi Rusa zmagala brez izgubljenega niza

V drugi krog sta se brez večjih težav uvrstila tudi ruska asa Daniil Medvedjev in Andrej Rubljov. Prvi je izločil Kanadčana Vaska Pospisila, drugi pa Nemca Yannicka Hanfmanna. Rubljov je po tekmi opozoril, da se zaveda, da ga čakajo precej težji dvoboji.

Daniil Medvedjev je zlahka izločil Vaska Pospisila. Foto: Reuters

"Rad igram na tri dobljene nize. Ne proti igralcem, ki imajo močne udarce, temveč proti najboljšim, ki imajo radi dolge izmenjave, kot so Medvedjev, Schwartzman, Đoković in Nadal. Da se lahko meriš z njimi, moraš pokazati svojo najboljšo raven igre tudi tri ali pet ur in za to moraš biti fizično močan," je razmišljal Rubljov, ki je v dobri formi pričakal novo sezono.

Dobil je vseh pet dvobojev letos, v koronskem letu 2020 pa je osvojil pet turnirskih zmag, največ med vsemi. V naslednjem krogu se bo pomeril z Brazilcem Thiagom Monteirom.

Na osrednje igrišče Rod Laver Arena bo stopil tudi Grk Stefanos Cicipas, peti nosilec turnirja. Njegov nasprotnik bo francoski veteran Gilles Simon.

Zanimivejši dvoboji:

Rafael Nadal (Špa, 2) - Laslo Đere (Srb) 6:3, 6:4, 6:1;

Daniil Medvedjev (Rus, 4 ) – Vasek Pospisil (Kan) 6:2, 6:2, 6:4;

Andrej Rubljov (Rus/7) - Yannick Hanfmann (Nem) 6:3, 6:3, 6:4;

Borna Ćorić (Hrv/22) - Guido Pella (Arg) 6:3, 7:6 (5), 7:5;

Thiago Monteiro (Bra) - Andrej Martin (Slk) 7:6 (6), 6:1, 6:2;

Christopher O'Connell (Avs) - Jan-Lennard Struff (Nem) 7:6 (2), 7:6 (5), 6:1;

Lloyd Harris (JAR) - Mikael Torpegaard (Dan) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2;

Mackenzie McDonald (ZDA) - Marco Cecchinato (Ita) 3:6, 6:3, 6:2, 6:2;

Carlos Alcaraz (Špa) - Botic van de Zandschulp (Niz) 6:1, 6:4, 6:4;

Stefanos Cicpas (Grč, 5) - Simon Gilles (Fra)