OP Avstralije: Skrb vzbujajoč prizor, a z deklico je že bolje

Zdravniška služba je takoj ukrepala

Na družbenih omrežjih je zaokrožila pretresljiva fotografija mlade pobiralke žogic. Na igrišču številka 16, kjer sta igrala Južnoafričan Lloyd Harris in Danec Mikael Torpegaard, se je pri izidu 4:2 pobiralka žogic nenadoma zgrudila.

Harris je z nasprotnega dela igrišča pritekel k njej, prav tako je bilo takoj pri njej medicinsko osebje in ji pomagalo. Deklica je pozneje lahko sama zapustila igrišče. "Grozna situacija na igrišču številka 16, zgrudila se je pobiralka žogic. Videti je bolje in igralca lahko nadaljujeta. Igralca sta videti zaskrbljena, ampak je osebje zelo hitro priskočilo na pomoč," je zapisal Jose Morgado, teniški novinar.

Pobiralka žogic je lahko sama zapustila igrišče. Foto: Twitter

Preventivno bo doma počivala

Kmalu za tem so se odzvali organizatorji turnirja, ki so povedali, da so deklico poslali domov, kjer bo počivala, pozneje ta teden pa se bo že lahko vrnila na igrišča.

"Pobiralka žogic se v prvem dvoboju na igrišču številka 16 ni počutila dobro. Nemudoma je bila pri njej zdravniška ekipa in zdaj bo preventivno doma počivala. Pozneje ta teden se bo vrnila in lahko opravljala svoje naloge," je predstavnik za odnose z javnostjo povedal za Seven News.

V Melbournu so trenutno prijetne poletne temperature. Foto: Guliverimage

Zakaj se je zgrudila, ni jasno

Trenutno še ni jasno, kaj je bil razlog za to, da se je pobiralka žogic zgrudila. V času tega dogodka je bila temperatura v Melbournu 22 stopinj Celzija. V preteklosti smo namreč že videli nekaj podobnih prizorov, ko sta bili temperatura in vlažnost zelo visoki.

Za zdaj je videti, da teh težav letos ne bo. V sredo in četrtek bo nekoliko topleje (31 stopinj Celzija), konec tedna pa temperature naj ne bi presegale 23 stopinj Celzija.