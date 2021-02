Kaja Juvan ostaja naše zadnje upanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponedeljek ni bi najboljši dan za slovenske igralce, saj so se v posamični konkurenci poslovili Tamara Zidanšek, Polona Hercog, med moškimi pa je nastope končal tudi Aljaž Bedene. Kaja Juvan tako ostaja še edino slovensko orožje.

Juvanovo v uvodnem krogu čaka vse prej kot lahko delo. Njena nasprotnica bo Britanka Johanna Konta, 13. nosilka turnirja, ki se je na tem turnirju leta 2016 prebila že do polfinala. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj, za 20-letno Juvanovo pa je to drugi nastop na glavnem turnriju OP Avstralije. Lani se je poslovila v prvem krogu.

Z nastopi bo začela tudi lanska zmagovalka Sofia Kenin, lanska zmagovalka turnirja. Američanka bo v prvem krogu igrala proti domačinki Maddison Inglis. Veliko oči bo uprtih tudi v Ashleigh Barty, domačinki in trenutno prvi igralki sveta. Njena nasprotnica Danka Kovinić iz Črne gore.