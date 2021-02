Bedene se je že poslovil, Đoković zanesljiv, Francoz zaradi poraza v jok #video

Aljaž Bedene je svojo avstralsko zgodbo hitro končal, potem ko se je moral posloviti že v prvem krogu. Tokrat ga je po štirih nizih premagal Aleksander Bublik, trenutno 45. igralec sveta. Dvoboj se je končal po štirih nizih (6:4, 7:5, 5:7, 6:4) in je trajal 2 uri in 38 minut. Za Ljubljančana je bil to deveti nastop v Melbournu in le enkrat se je uspel prebiti v drugi krog. To mu je uspelo lani.

Bublik je Bedeneta nadigral zlasti pri neubranljivih začetnih udarcih, ki jih je sprožil kar 41 (15 asov je dosegel Bedene), oba sta imela devet žog za odvzem servisa, Bedene je izkoristil tri, Bublik pa pet.

Emil Ruusuvuori poskrbel za veliko presenečenje. Foto: Guliverimage

Presenečenje Finca, Monfils zaradi poraza v solzah

Za presenečenje je poskrbel Finec Emil Ruusuvuori, potem ko je po petih nizih premagal Gaela Monfilsa, 10. nosilca turnirja. Ruusuvuori je slavil po treh urah in 46 minutah in petih nizih (3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3) in se zasluženo uvrstil v drugi krog. 21-letnik je od 23 žogic za break nasprotnika, ubranil kar 17. Za Monfilsa je bil to že sedmi zaporedni poraz na turneji. Poraz je Francoza dotolkel do te mere, da je na novinarski konferenci padel v jok in komaj izrekel kakšno besedo.

"Izgubil sem samozavest, igram slabo. Nimam primerjalnih meril, težko je. Trudim se biti potrpežljiv, delam, vendar mi ne uspe najti svoje igre. Ne počutim se dobro in to se vidi," je pojasnil na novinarski konferenci in s solzami v očeh dodal: "Najhuje pri vsem je to, da delam, treniram kot mesar, a ne morem. Rad bi se zbudil in da bi mi povedali, da je te nočne more konec."

Đoković brez težav

Novak Đoković se v uvodnem krogu ni pretirano namučil. Foto: Guliver Image Prvi dan je na osrednje igrišče stopil Novak Đoković. Srb sodi med glavne favorite za zmago in v Melbournu lovi svojo že deveto turnirsko zmago. Njegov nasprotnik v uvodnem krogu je bil Jeremy Chardy, ki je na OP Avstralije igral že v četrtfinalu.

V prvem nizu se je favorizirani Srb še nekoliko ogreval, nato pa v naslednjih dveh oddal le še tri igre. Dvoboja v Rod Laver Areni je bilo konec že po eni uri in 35 minutah. Igralca sta igrala 14 medsebojnih dvobojev, vse pa je dobil 33-letni Beograjčan.

Đokovića v naslednjem krogu čaka Američan Frances Tiafoe, 62. igralec sveta, ki je uvodoma ugnal Italijana Stefana Travaglio.

Obeta se še vrsto zanimivih dvobojev. Eden izmed njih je tudi dvoboj med Kanadčanom Denisom Sahapovalovom in Italijanom Jannikom Sinnerjem, enem najbolj perspektivnih igralcev na teniški turneji.