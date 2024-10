A look into Berrettini's adorable conversation with the mascot at the #RolexShanghaiMasters 🥹 https://t.co/gmorWjPFZx pic.twitter.com/LXFdnGZps9 — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2024

V Šanghaju trenutno poteka turnir serije masters, kjer se merijo najboljši teniški igralci sveta. Med njimi je tudi italijanski teniški igralec Matteo Berretiini, ki se očitno zelo dobro znajde tudi v pogovoru z najmlajšimi. Tik pred odhodom na igrišče, ko so igralci osredotočeni nase in na svojo nalogo, si je Berrettini vzel nekaj časa in spregovoril nekaj besed z deklico.

O čem sta se pogovarjala?

Njun simpatičen pogovor je na družbenih omrežjih požel precej zanimanja. Trenutno 44. igralec sveta jo je sprva vprašal, kako je. Potem ko mu je deklica odgovorila, da je stara sedem let, ji je odgovoril, da jih ima on sam 28 in da je lahko srečna, da je še tako mlada.

Matteo Berrettini je v drugem krogu igral proti Dancu Holgerju Runeju, kateremu je moral po treh nizih priznati poraz. Dvoboj se je končal z izidom 4:6, 6:4, 6:3.

Leta 2021 se je prebil do finala Wimbledona. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Očitno je našel pot nazaj do uspeha

Berrettini, ki je bil nekdaj že četrti igralec sveta, je znan po svojem močnem servisu in forhendu. Leta 2021 se je prebil do finala Wimbledona, kjer je na koncu izgubil proti Novaku Đokoviću. Lani se je spopadal s poškodbami, letos pa je očitno našel pravo formo, saj je v svojo vitrino postavil tri turnirske lovorike.

