Lopar Mime Jaušovec prodan, dresa Dončića in Messija še na voljo

Vzporedno s Pokalom Mime Jaušovec, na katerem so se pred dnevi v Lukovici pomerili vsi najboljši slovenski teniški igralci in igralke, je potekala dobrodelna dražba športnih rekvizitov, katerih izkupiček od prodaje bo namenjen Fundaciji Mime Jaušovec. Lopar Mime Jaušovec iz leta 1974 je bil odkupljen za 2.000 evrov.

Gre za lopar, s katerim je edina Slovenka z naslovom zmagovalke turnirja za veliki slam v posamični konkurenci v prvem krogu turnirja za grand slam v Wimbledonu, na katerega se je uvrstila kot kvalifikantka, leta 1974 premagala Martino Navratilovo. Ta lopar je za 2.000 evrov odkupilo podjetje Sport Media Focus iz Ljubljane, sicer tudi soorganizator turnirja.

Organizatorji so se odločili, da bodo dobrodelno dražbo preostalih rekvizitov podaljšali do 30. junija. Na voljo so podpisana dresa Luke Dončića in Lea Messija, dresa športnih zvezdnikov sta na voljo vsak po 3.000 evrov, ter loparja naših najboljših teniških igralcev Polone Hercog in Aljaža Bedeneta po ceni 1.000 evrov za vsakega.

Bi radi kupili podpisan dres Luke Dončića? Foto: Getty Images

Mima Jaušovec je kot edina slovenska teniška igralka osvojila enega izmed štirih turnirjev za grand slam med posameznicami. Leta 1977 ji je to uspelo na Odprtem prvenstvu Francije z zmago v finalu nad romunsko predstavnico Florento Mihai.