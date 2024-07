Zmagovalka Wimbledona napredovala med najboljših deset

Poljakinja Iga Swiatek je še vedno vodilna na teniški lestvici WTA, druga je Američanka Coco Gauf, tretja Belorusinja Arina Sabalenka. Z 32. mesta je na deseto napredovala zmagovalka grand slama v Wimbledonu Barbora Krejčikova iz Češke, v finalu poražena Italijanka Jasmine Paolini pa je pridobila dve mesti in je peta.

Izmed Slovenk je najvišje ostala Tamara Zidanšek in je na 111. mestu. Na 180. je nazadovala Kaja Juvan, ki je izgubila 35 mest in je četrta Slovenka, pred njo sta sedaj še Veronika Erjavec (170.) in Polona Hercog (171.).