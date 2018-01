Koliko moči je ostalo še Simoni Halep?

OP Avstralije, 8. dan (WTA)

Naomi Osaka se je do osmine finala prebila brez izgubljenega niza, medtem ko se je Halepova morala veliko bolj namučiti. Igralki sta se do zdaj pomerili dvakrat, obakrat je bila boljša Romunka, ki se je do zdaj v Avstraliji najdlje prebila do četrtfinala.

Angelique Kerber, zmagovalka OP Avstralije iz leta 2016, bo tokrat igrala proti Tajvanki Su-Wei Hsieh. Igralki sta se do zdaj pomerili le enkrat. Pred petimi leti je bila v Madridu boljša Nemka.