Đoković in Federer bi se morala sprehoditi proti vrhu

OP Avstralije, 8. dan (ATP)

Prvi od njiju bo na igrišče stopil Roger Federer, ki bo igral proti Madžaru Martonu Fucsovicsu. Ta se je letos šele prvič uvrstil na glavni turnir OP Avstralije in doživlja največji uspeh v svoji teniški karieri. Dvoboj proti Federerju bo njegov prvi, a po vsej verjetnosti proti Švicarju nima prav veliko možnosti.

Novaka Đokovića v osmini finala čaka Korejec Hyeon Chung, ki se je do zdaj v Melbournu najdlje prebil do drugega kroga. Srbski zvezdnik in Chung sta do zdaj igrala le enkrat. In sicer leta 2006 na OP Avstralije, ko je bil po treh nizih boljši Nole.