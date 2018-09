Ko je izvedel, za kaj se je odločil Roger Federer, je bil ves iz sebe

Roger Federer se bo v torkovih jutranjih urah po slovenskem času boril za četrtfinale. Njegov nasprotnik bo Avstralec John Millman, trenutno 55. igralec na svetu. Švicar je tudi v tem dvoboju favorit za uvrstitev v četrtfinale, tam pa bi se lahko srečal z Novakom Đokovićem. Roger Federer je na novinarski konferenci razkril, da je bilo za takšne uspehe potrebnega veliko odrekanja.

Foto: Guliver/Getty Images

"Veliko ljudi ne razume, koliko dela je potrebnega, da prideš do te ravni. Da pridete do tega, morate na vsakem treningu garati in dajati vse od sebe. Vsak igralec vam predstavlja nov izziv. Igra nekaterih nasprotnikov vam ustreza, drugih malo manj. Zato tudi imam tako rad tenis – vsak dan je nekaj povsem novega in velikokrat ne veste, kaj vas čaka. Nikoli pravzaprav nisem razumel, kako lahko Rafa, Novak in jaz stalno igramo na tako visoki rani. Če sem iskren, je zame to šokantno," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Nišikori ni mogel verjeti

Pred kratkim je Roger Federer presenetil z menjavo opreme. Od Nikeja se je preselil k japonskemu opremljevalcu Uniqlo, ki opremlja tudi japonskega igralca Keia Nišikorija. Mnogi navijači si želijo, da bi enkrat zaigrala tudi v dvojicah.

"Rekel je: 'Je to res, je to mogoče?'" Foto: Gulliver/Getty Images

"V posamičnih dvobojih mi gre dobro, tudi v dvojicah, ampak če sem iskren, ne tako dobro kot posamezno. Zmeraj sem si želel igrati z vrhunskimi igralci – mogoče z Rafo, Novakom ali Stanom, s katerim sem že igral," je povedal Baselčan. Med drugim je razkril, da je bil Nišikori presenečen, ko je izvedel, da bo od zdaj naprej tudi on igral v opremi Uniqlo. "Rekel je: 'Je to res, je to mogoče?' Zdaj sva še toliko bolj povezana in oba sva navdušena, ko sva v isti ekipi."