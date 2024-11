Emma Raducanu, ena najbolj priljubljenih teniških igralk na turneji, očitno še vedno dobro sodeluje z znamko Porsche. Spomnimo, da so mediji pred časom poročali, da so ji pri Porscheju vzeli avtomobil in da se ji znamenita avtomobilska znamka odpoveduje.

Pred časom so mediji poročali, da ji je Porsche vzel prestižen sponzorski avtomobil (911 Carrera GTS), potem ko so jo fotografirali, ko je vstopala na avtobus v Londonu. Emma Raducanu je bila leta 2022 namreč imenovana za globalno ambasadorko prestižne znamke, potem ko je leta 2021 senzacionalno zmagala na OP ZDA.

Pri Porscheju so se kmalu odzvali na pisanje v medijih in razčistili položaj. "Emma Raducanu je globalna ambasadorka znamke Porsche in pri našem sodelovanju, ki se je začelo leta 2022, ni bilo nobenih sprememb," so v sporočilu za javnost zapisali pri Porscheju.

Zdi se, da še vedno dobro sodelujejo

Zdaj pa se zdi, da je 21-letna britanska športnica odgovorila na ugibanja, ki so se pojavila v javnosti. Kmalu za tem je objavila fotografijo, kako sedi v Porscheju, poleg tega je še objavila fotografijo z napisom: "Kot da sem izginila in se spet pojavila"

Zmagovalka OP ZDA iz leta 2021 se je ob novih namigovanjih in zgodbah, večkrat odzvala. Le nekaj ur za tem je bila teniška zvezdnica fotografirana za volanom 120 tisoč evrov vrednega Porsche Cayenna.

🚘EXCLUSIVE: Emma Raducanu destroys 'taken away' claims as she drives news £100k Porschehttps://t.co/Fzt4JVlTuH pic.twitter.com/LlpxfQrinh — Mirror Sport (@MirrorSport) October 29, 2024

Na svojem je storyju pa je po prvih poročanjih med drugim delila fotografijo med vožnjo z avtobusom, poleg tega pa je pripela emodžija z nasmehom in časopisom, kar bi lahko pomenilo, da so navedbe v medijih napačne.

Porsche naj bi bil sicer znan po tem, da svojim ambasadorjem hitro vzame avtomobil, če oceni, da ga niso več vredni. A za zdaj je videti, da z britansko teniško zvezdnico še naprej dobro sodelujejo.

S to objavo je odgovorila na prve novice, ki so se pojavljajo v javnosti. Foto: Instagram

Uresničile so se ji sanje

Nekdanja prva britanska igralka je že pred časom razkrila, da so se ji uresničile sanje, ko je s Porschejem leta 2022 podpisala sponzorsko pogodbo. Ob tem je povedala, da je imel eden izmed njenih trenerjev avto te znamke, in vedno je sanjala, da bi enkrat tudi sama imela takšen avto.

Emmi Raducanu se je v letošnji sezoni uspelo prebiti na 58. mesto na lestvici WTA. Foto: Guliverimage

Letos ji je uspel velik preskok

Kljub številnim poškodbam v letu 2023 in zdrsu na 296. mesto WTA lestvice je Raducanu v letu 2024 znova dosegla nekaj uspehov. Na podlagi letošnjih rezultatov se je prebila do trenutno 58. mesta. Prejšnji mesec se je Raducanu na turnirju v Koreji spet poškodoval, ko si je natrgala vezi v stopalu. Še vedno je upanje, da bo pravočasno okrevala in zastopala Veliko Britanijo na finalu pokala Billie Jean King, ki se začne 13. novembra.

