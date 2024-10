Emmi Raducanu, eni najbolj priljubljenih teniških igralk, so vzeli avtomobil znamke Porsche. Avtomobil, v katerega se je zaljubila že kot otrok. Ali se mladi Britanki podira hišica iz krat in že izgublja svoje sponzorje?

Emma Raducanu, ena največjih zvezdnic belega športa, se je v avtomobil znamke Porsche zaljubila že kot otrok, potem ko je imel eden od njenih prvih teniških trenerjev takšen avtomobil. In ko je imela šele 18 let, ni mogla skriti navdušenja, ko jo je Porsche imenoval za globalno ambasadorko prestižne avtomobilske znamke. Dobila je tudi avto Carrera 911 GTS Cabriolet, vreden okrog 150 tisoč evrov.

Že kot mlada deklica se je zaljubila v avtomobil znamke Porsche. Foto: Guliverimage

Avtomobil so ji že vzeli. Jo mora skrbeti?

A kot kaže, je avtomobilske pravljice konec, saj so ji avtomobil, ki je imel v njeni garaži posebno mesto, že vzeli. To je potrdil tudi tiskovni predstavnik Porscheja, ob tem pa dejal, da Emmi Raducanu občasno še vedno posodijo avtomobil.

Porsche naj bi bil znan po tem, da svojim ambasadorjem hitro vzame avtomobil, če oceni, da ga niso več vredni. Kljub vsemu tiskovni predstavnik Porscheja poudarja, da Emma še vedno ostaja njihova ambasadorka in da v sodelovanju, ki se je začelo leta 2022, ni prišlo do nikakršnih sprememb. "Zelo zadovoljni smo z našim sodelovanjem."

Kljub vsemu Emmi ni treba skrbeti, saj je britanski Telegraph na začetku leta poročal, da je njeno podjetje, Harbour 6, leta 2023 ustvarilo dobiček v višini nekaj manj kot deset milijonov funtov, kar je okrog 12 milijonov evrov. Poleg tega ima še kar nekaj donosnih sponzorskih pogodb (British Airways, Vodafone, Tiffany, Dior, Evian, Wilson, Nike in HSBC).

Leta 2021 je senzacionalno zmagala OP ZDA, a po tistem ni več dosegala tako vrhunskih rezultatov. Foto: Reuters

Prelomno je bilo leto 2021

Britanska teniška igralka romunsko-kitajskega rodu se je na teniško pot podala že pri petih letih in dokazala, da so vsake sanje dosegljive, če si dovolj predan in pripravljen trdo delati. Hitro je napredovala in že v mladinskih vrstah navduševala z izjemno igro.

Prišlo je leto 2021, ki je bilo zanjo prelomno. Nase je prvič opozorila po izjemno uspešni predstavi v Wimbledonu, ko se je pri komaj 18 letih prebila do osmine finala. Vendar pa je največje presenečenje šele prišlo. Le nekaj mesecev pozneje, ko je za OP ZDA dobila posebno povabilo, je presenetila športni svet.

Ne samo, da je prišla do finala, temveč je v finalu tudi zmagala brez izgubljenega niza in postala prva kvalifikantka v zgodovini, ki je osvojila grand slam. Ta uspeh velja za enega največjih športnih presenečenj. Mlada teniška igralka je tako čez noč postala svetovna senzacija in kmalu se je morala soočiti s svetovno slavo, kar je vse prej kot lahko.

Ljubitelji tenisa so od nje še naprej pričakovali tako vrhunske rezultate, a jih kar ni bilo. Mlada zvezdnica ni bila dorasla vsemu. Morala je najti ravnovesje med pričakovanji javnosti, profesionalnimi obveznostmi in delu na teniškem igrišču. Že kmalu po senzacionalnem uspehu se je morala začeti spopadati s kritikami, najbolj pa so v oči bodle zelo pogoste menjave trenerjev, prav tako tudi ni bilo pravih rezultatov.

Imela je kar tri operacije hkrati. Njeno okrevanje je trajalo kar nekaj časa. Foto: Instagram Imela je že tri operacije in spet je poškodovana

Kot da mera še ne bi bila polna, so jo pestile tudi poškodbe. Že leta 2022 so se ji začele pojavljati bolečine v zapestjih, zaradi katerih je pogosto igrala z bolečinami ali pa je morala svoje dvoboje celo predati.

V začetku leta 2023 je Emma sporočila, da bo morala opraviti operacijo na obeh zapestjih, kar je bil eden od glavnih razlogov, da se je za daljši čas umaknila s teniških igrišč. Poleg težav z zapestjem se je Emma soočala tudi s težavami z gležnjem. Med enim izmed turnirjev v začetku leta 2023 si je poškodovala gleženj, kar je zahtevalo dodatno operacijo. Torej je morala iti kar na tri operacije.

Ob tem lahko povemo, da je letos 21-letnica naredila velik preskok, saj je letošnjo sezono začela kot 301. igralka sveta, skozi sezono pa se je prebila na 54. mesto. A na zadnjem turnirju je morala zaradi poškodbe spet predati dvoboj in za zdaj še ni jasno, kdaj se bo lahko spet vrnila na igrišča.

Emma Raducanu je še danes zelo priljubljena med ljubitelji tenisa, njena zvezda pa vseeno počasi usiha. Foto: Guliverimage

Nekateri so v njej videli dekle za milijardo dolarjev

Leta 2021, kmalu po njeni izjemni zmagi, so ji marketinški strokovnjaki napovedali, da bo velik magnet za sponzorje. In niso se motili, saj naj bi svetovne znamke stale v vrsti, da bi jo dobile za svoje oglaševalske kampanje. "V njej vidim dekle za milijardo dolarjev. Ona je vse, kar predstavljajo pozitivne ikone, ki jih potrebujemo v tem obdobju. V konfliktnih kulturnih vojnah imamo tukaj nekoga, ki je mlad, nadarjen in ima več kulturnih korenin. Ona je vse tisto, kar bi si vsaka blagovna znamka trenutno želela. A bojim se, da bo ta balon počil, če ne bo kmalu zmagala," je pred leti za SunSport povedal Borkowski.

