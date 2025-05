Kaja Juvan v finalu klonila proti Naomi Osaki

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je izgubila finale turnirja WTA 125 v Saint Maloju v Franciji. V finalu je morala priznati premoč nekdanji prvi teniški dami sveta in zmagovalki štirih grand slamov Japonki Naomi Osaki, ki je slavila s 6:1 in 7:5.

Kljub porazu v finalu je za Kajo Juvan najuspešnejši teden po vrnitvi na turnejo. S štirimi zmagami si je na turnirju z nagradnim skladom 100.000 evrov zagotovila dovolj točk, da bo na novi razpredelnici WTA okoli 350. mesta.

Štiriindvajsetletna Ljubljančanka je januarja prekinila skoraj enoletni tekmovalni premor, zato je v tem času močno nazadovala po lestvici. Zaradi pravila zaščitenega rankinga lahko izbire določeno število turnirjev za to sezono, sicer pa večino časa nastopa na tekmovanjih nižjega ranga.

To je bil njeni drugi finale na turnirjih WTA. Leta 2022, ko je dosegla tudi najvišji ranking v karieri - 58. mesto, je igrala v finalu WTA 250 v Strasbourgu in po treh urah in 16 minutah, kar je bil najdaljši WTA finale tistega leta, izgubila proti Nemki Angelique Kerber.

Kaja Juvan ima sicer en naslov WTA med dvojicami; 2021 ga je v navezi z Rusinjo Natelo Džalamidze osvojila v Cluju Napoci v Romuniji.

Juvan je turnir v Franciji začela kot 515. igralka lestvice WTA, od sredine januarja pa je od štiriindvajsetih dvobojev izgubila le osem.

Naomi Osaka Foto: Reuters

V Saint Maloju je premagala tretjo nosilko in 70. igralko na svetu Katie Volynets iz ZDA, Belgijko Greet Minnen (90.), Švicarko Viktorijo Golubic (92.) in Švicarko Celine Naef (180.).

Tudi Naomi Osaka, ki je bila 2019 na vrhu računalniške lestvice, se je k tekmovalnemu tenisu vrnila letos januarja. Julija 2023 je namreč rodila hčerko Shai.

To je bil njen prvi naslov v vlogi mame in hkrati prvi na peščeni podlagi. Zadnjega od skupno sedmih do Saint Maloja je osvojila 2021 na odprtem prvenstvu Avstralije. Na novi lestvici se bo povzpela med prvih 50 igralk na svetu.

Finale na severozahodu Francije je trajal uro in 25 minut. Prvi niz je bil povsem enostranski, v drugem pa je imela Juvan prednost 4:2; 27-letna Japonka jo je ujela in že pri 5:4 imela prvo zaključno žogo. Slovenski reprezentantki je še uspelo izenačiti, v dvanajsti igri pa je svoj začetni udarec izgubila na nič.

