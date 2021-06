Kaj je Federerja zmotilo po zmagi Novaka Đokovića?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roger Federer se je po zmagi v tretjem krogu OP Francije umaknil s turnirja. To je naredil preventivno, da bi se lahko čim bolje pripravil na turnirje na travi. Foto: Guliverimage Novak Đoković je v nedeljo prikazal izjemen tenis, predvsem pa, da je psihološko zelo dobro pripravljen. Srb je proti Cicipasu zaostajal že 0:2 v nizih, nato mu je uspel izjemen preobrat in po nekaj več kot štirih urah osvojil 19. zmago za grand slam.

Prav o lovorikah na turnirjih za grand slam je spregovoril Roger Federer, ki trenutno igra turnir na travi v Halleju. Švicar je povedal, da se sicer ne ukvarja s tem, kdo ima največ turnirjev velike četverice. Moti pa ga, da se vseskozi govori samo o lovorikah na turnirjih za grand slam.

"Mislim, da se danes govori samo o zmagah na turnirjih za grand slam, in to mi ni všeč. V letu imamo več dogodkov ATP … Sam sem želel podreti rekord Peta Samprasa (Američan je v karieri zmagal 15-krat). Vedno sem govoril, da bo vse, kar bo nad 15, zame bonus," je priznal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Zadnjega je osvojil leta 2018 na OP Avstralije.

Novak Đoković je še enkrat dokazal, da je psihološko izjemno močan. Foto: Guliverimage

Navdušen nad preobratom Đokovića

Pozneje je komentiral tudi dvoboj med Novakom Đokovićem in Stefanosom Cicipasom, ki sta igrala v finalu Roland Garossa. "Način, kako je spreobrnil dvoboj, je bil neverjeten. Videl sem nekaj neverjetnih točk proti Nadalu v polfinalu."

Roger Federer veliko stavi na turnir v Wimbledonu. Zato se tudi že nekaj časa pripravlja na travi. V ponedeljek je igral v prvem krogu Halleja, kjer je premagal Belorusa Ilija Ivaška 7:6 (4), 7:5.

Spomin na finale iz leta 2019

Še kako živ pa je spomin na finalni dvoboj, ki je potekal v Wimbledonu leta 2019, ko je imel Roger Federer že dve žogici za zmago … Mnogi so na tribunah že slavili zmago Švicarja, a je bil to račun brez krčmarja. Srb se je tudi v tistem dvoboju vrnil in dosegel eno večjih zmag v karieri.