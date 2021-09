Kaj bosta tokrat pripravili najstnici?

V petek bosta znani finalistki OP ZDA, zadnjega letošnjega turnirja za grand slam. V polfinalu se bosta najprej pomerili Leylah Fernandez in Arina Sabalenka, drugi polfinali par pa sta Emma Raducanu in Maria Sakkari.

Kanadčanka Leylah Fernandez in Britanka Emma Raducanu sta letošnji prvovrstni presenečenji letošnjega turnirja v New Yorku, saj sta se nepričakovano prebili do polfinala.

Devetnajstletna Leylah Fernandez bo v polfinalnem obračunu igrala proti Belorusinji Arini Sabalenki, drugi nosilki turnirja. Igralki do zdaj še nista imel medsebojnega dvoboja, a so stavnice nekoliko na strani Sabalenke.

Prvič bosta lopar prekrižali šele 18-letna Emma Raducanu, ki se je na turnir prebila skozi kvalifikacije in do zdaj še ni oddala niza, in Maria Sakkari, 17. nosilka turnirja. Grkinja se je do zdaj na OP ZDA najdlje prebila do osmine finala, medtem ko Raducanova šele prvič igra na tem turnirju.