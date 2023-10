Je res vsega kriva ona?

Holger Rune je lani ravno ob tem času naredil preboj med najboljše igralce sveta, potem ko je v finalu turnirja v Stockholmu premagal Stefanosa Cicipasa in osvojil turnir, nato pa se je na turnirju v Baslu prebil še v finale. Dobil je tudi dva največja skalpa, ko je letos na kolena spravil Carlosa Alcaraza in Novaka Đokovića, proti kateremu ima prednost v medsebojnih zmagah (2:1).

Če bo Holger Rune nadaljeval v tem ritmu, bi se lahko zelo kmalu poslovil od prve deseterice. Foto: AP / Guliverimage

V zadnjih tednih so njegovi rezultati strmo padli, kar za 20-letnega teniškega igralca ni nobeno večje presenečenje. Vseeno poznavalci tenisa menijo, da se mora privaditi na življenje na turneji ATP, kjer je trenutno na šestem mestu. Odkar se je na turnirju v Wimbledonu uvrstil v četrtfinale, je na zadnjih sedmih turnirjih dobil le en dvoboj. Če bo nadaljeval v tem ritmu, bi se lahko zelo kmalu poslovil od prve deseterice, saj od lani brani veliko število točk.

Kaj jim je glede dekleta odgovoril Rune?

Poleg tega se je spremenilo tudi zasebno življenje 20-letnega Danca. V njegovo življenje je namreč prišla Caroline Donzella in mnogi namigujejo, da bi lahko bila ona kriva za njegove slabše rezultate v zadnjem obdobju. Donzella je pred tem bila v zvezi z italijanskim nogometašem Andreo Petagno, tako da že ve, kako je videti življenje vrhunskega športnika.

Rune je svoj zadnji dvoboj igral v Stockholmu in izgubil proti Srbu Miomirju Kecmanoviću. Po porazu so ga vprašali, ali je za padec rezultatov krivo njegovo dekle. "To je moja krivda in nima prav noben zveze z njo. Caroline ni kriva, to je samo moja odgovornost. Ljudje želijo iskati zunanje dejavnike in kriviti druge, a odgovoren sem samo jaz," je za Expressen povedal nekdaj že četrti igralec sveta.

Boris Becker je novi trener Holgerja Runeja. Foto: Reuters

Tudi na dopust z dekletom ga bo poslal, če bo treba

Sreča zunaj igrišč bi po nekem receptu vendarle morala biti recept za dobre rezultate športnika. Rune zadnje dni ne sedi križem rok. V četrtek je v teniški svet prišla novica, da bo v nadaljevanju sezone sodeloval z legendarnim Borisom Beckerjem. Ta je pred leti že uspešno treniral Novaka Đokovića.

"Lahko potrdim, da sem trener Runeja," je v podkastu za nemški Eurosport povedal Becker in med drugim dejal, da bo svojega novega varovanca za deset dni poslal tudi na dopust z dekletom, če bo to potrebno.

Po tej novici pa se je na družbenem omrežju oglasil tudi Holger Rune in zapisal: "Nikoli ne pozabi, kdo je poleg tebe, ko sonce ne sije nate."

Never forget who is there when the sun is not shining on you ♥️ pic.twitter.com/YluaTSbduR — Holger Rune (@holgerrune2003) October 19, 2023

