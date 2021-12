Izjemna Hrvatica letos ostala v senci 19-letne Britanke

Največ medijske pozornosti med teniškimi igralkami je letos zagotovo požela Emma Raducanu. Mlada Britanka je letos na OP ZDA poskrbela za eno največjih senzacij v zgodovini tega športa. Raducanujeva je namreč postala prva teniška igralka, ki se je skozi kvalifikacije prebila na glavni turnir za grand slam in ga na koncu tudi osvojila. A nekaj velikega je uspelo tudi Hrvatici Anji Konjuh.

A če pogledamo, kateri igralki je uspel največji skok na svetovni lestvici, je Emma Raducanu na drugem mestu. Povsem na vrhu je Hrvatica Ana Konjuh, ki je pred dnevi praznovala 24. rojstni dan, a je tako kot mnogo drugih igralk ostala v senci senzacionalnega uspeha Raducanujeve. Teniška igralka iz Dubrovnika se je v zadnji sezoni povzpela za neverjetnih 472 mest. Sezono je začela kot 538. igralka sveta, končala pa je na 66. mestu.

Emmi Raducanu je uspel skok za 324 mest. 19-letna britanska teniška igralka je sezono začela na 343. mestu, potem pa predvsem po zaslugi zmage na OP ZDA skočila na 19. mesto. Mnogi ji napovedujejo še zelo svetlo športno kariero.

Na tretjem mestu omenjene lestvice je Brazilka Beatriz Haddad Maia (napredovala je za 276 mest), četrta je Madžarka Anna Bondar (napredovala je za 183 mest), peta pa Belgijka Marjana Zanevska (napredovala je za 177 mest).

Ana Konjuh je pred leti kot mlada igralka zelo veliko obetala, a je zaradi poškodb skoraj tri leta ni bi bilo na spregled. "Zadnjih nekaj let je bilo res frustrirajočih," je pred meseci razkrila Konjuhova.

Vse se je začelo leta 2013, ko je še kot ne 16-letnica zmagala na dveh mladinskih turnirjih za grand slam. Kmalu po tem uspehu se je začela uveljavljati na turneji WTA. Na svojem uvodnem turnirju je premagala Roberto Vinci, takrat igralko prve dvajseterice. Njena športna pot se je nato samo še vzpenjala. Prebila se je na 20. mesto svetovne ženske teniške lestvice in v svojo vitrino postavila prvo lovoriko s turnirja WTA, ko je zmagala v Nottinghamu na travi. Kmalu za tem pa je šla njena pot navzdol.

Morala je prestati pet operacij, od tega štiri na desnem komolcu. To je bila posledica tega, da je v mlajših letih ignorirala bolečino v komolcu in kljub temu trenirala. Njena rehabilitacija je bila dolga. Trajalo je skoraj tri leta, da se je lahko vrnila v tekmovalni tenis. Prvič je nase opozorila lani, ko je zmagala na turnirju v Zagrebu in šele po 19 mesecih okusila tekmovalni tenis.

Ana Konjuh is back!



For the 1st time since February 2017, she wins back-to-back matches against top 20 players.



For the 1st time since July 2017, she wins three WTA main draw matches in a row.



For the 1st time since July 2018, she will be back in the top 250 of the ranking. pic.twitter.com/m847LzTx2W