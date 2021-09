Izjemna čast za slovensko teniško igralko

Aprila 1998 je zdaj 40-letna Katarina Srebotnik prvič nastopila na turnirju WTA. V Makarski je zaigrala v kategoriji dvojic in skupaj s Tino Križan sta v finalu premagali avstrijsko-rusko navezo Karin Kschwendt/Jevgenija Kulikovska s 7:6 in 6:1. Med posameznicami je na prvem turnirju WTA nastopila aprila 1999 v Estorilu in v finalu s 6:3 in 6:1 ugnala Madžarko Rito Kuti Kis, dva meseca kasneje pa je prvič zaigrala še na odprtem prvenstvu Francije v Parizu ter v navezi z Južnoafričanom Pietom Norvalom zmagala v konkurenci mešanih parov. V finalu sta ugnala Latvijko Lariso Neiland in Američana Ricka Leacha s 6:3, 3:6 in 6:3. Ob tretjem osvojenem naslovu je bila stara 18 let in 84 dni.

Poleg Srebotnikove je le še pet igralk zmagalo v prvem nastopu na WTA med posameznicami Tracy Austin (1977 Portland), Petra Langrova (1988 Pariz), Mirjana Lučić (1997 Bol), Justin Henin (1999 Antwerp), Angelique Widjaja (2001 Bali), zgolj Lučićeva pa se lahko pohvali, da je v premiernem nastopu slavila tudi v konkurenci dvojic (posamezno 1997 Bol, dvojice 1998 Tokio).

Blestela je predvsem med dvojicami. Foto: Guliverimage

Nekoč je bila prva na lestvici WTA med dvojicami

Katarina Srebotnik se lahko pohvali tudi s prvim mestom na svetu med dvojicami in 20. med posameznicami, šestimi naslovi na grand slam turnirjih, štirimi naslovi WTA med posameznicami in kar 39 med dvojicami. Deset let zaporedoma je bila uvrščena med deset najboljših igralk dvojic (2006-2015) ter pet let po vrsti v top 30 med posameznicami (2005-2009). S turnirskimi nagradami je v 26-letni poklicni karieri zaslužila nekaj več kot osem milijonov dolarjev.

Srebotnikova se trenutno pripravlja na vrnitev v teniške arene po daljši pavzi zaradi poškodb in covida-19. Kot je povedala na novinarski konferenci v Portorožu ob vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov, ima še dovolj motivacije za nastopanje, se pa zaveda, da mora biti ob vstopu v peto desetletje življenja povsem zdrava in dobro pripravljena za enakovreden boj s precej mlajšimi tekmicami.