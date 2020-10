Incident, po katerem je marsikoga spreletel srh #video

Leta 2013 je bil Rafael Nadal že velik zvezdnik na teniški turneji. Predvsem na pariškem pesku, ko je do tistega finala osvojil že sedem zmag. Tudi tisto leto mu je zelo dobro kazalo. Po epskem polfinalu proti Novaku Đokoviću ga je v finalu čakal rojak David Ferrer. Rafa ga je gladko odpravil po treh nizih (6:3, 6:2, 6:3) in tako leta 2013 še osmič dvignil lovoriko. A takrat se je na igrišču dogajalo veliko več.

Protestnik je na igrišče vdrl v drugem nizu dvoboja. Foto: Gulliver/Getty Images

Nadal je stekel proti garderobam

Tisti finale ima črn madež, potem ko je sredi finala na igrišče pritekel nepovabljen gost. To se je dogajalo v drugem nizu dvoboja, ko je Majorčan vodil s 5:1. Sprva stvar ni bila videti niti malo nedolžno. V trenutku je na osrednje igrišče pritekel protestnik brez majice, z belo masko in raketo v rokah. Vidno se ga je prestrašil tudi Rafael Nadal, ki je želel uiti proti garderobam.

Varnostnik je bil takoj ob Nadalu. Foto: Gulliver/Getty Images

Takrat se je res izkazala varnostna služba. V nekaj sekundah je bilo na igrišču več varnostnikov. Eden je onesposobil nepovabljenega gosta, medtem ko je drugi v trenutku stal ob Špancu in ga zaščitil. Protestnika so odstranili z igrišča, finale pa se je lahko nemoteno nadaljevalo. Incident ni vplival na igro igralcev. Rafa je po koncu dvoboja vseeno priznal, da ni bilo niti malo prijetno.

Nadal: Takšne stvari ne moreš predvideti

"Sprva sem se nekoliko ustrašil. Vse se je hitro zgodilo. Videl sem nekoga z nekim ognjem. Takšne stvari ne moreš predvideti," je za CNN povedal takrat 27-letni Nadal, ki je pohvalil osebje ob igrišču. "Moram se zahvaliti varnostnikom, ki so naredili izjemno delo in bili so zelo pogumni."

Rafael Nadal se je takoj zahvalil varnostniku. Foto: Gulliver/Getty Images

Ko so vprašali Tonija Nadala, zdaj že nekdanjega dolgoletnega trenerja Rafaela Nadala, kako je videl vse skupaj, je ta dejal, da ga ni skrbelo. Povsem miren je bil tudi David Ferrer, ki je bil v tistem trenutku na drugi strani igrišča. "Zaradi tega nisem izgubil osredotočenosti. Videl pa sem, da se je Rafa ustrašil," je v smehu pripomnil Ferrer.

Protestniki so protestirali že pred dvobojem. Foto: Gulliver/Getty Images Protest proti zakonskim zvezam istospolnih parov Protestnik je bil član ene izmed skupin, ki so protestirali proti zakonskim zvezam istospolnih parov. Takrat je bila to v Franciji precej vroča tema, potem ko so sprejeli zakon, da se lahko poročijo pari istospolnih zvez. Pozneje je odgovornost za incident prevzela skupina z imenom "Hommen". "Nikoli ne bomo obupali nad tem in prihodnostjo svojih otrok. Borili se bomo do konca," so zapisali v izjavi za javnost.

Direktor turnirja sploh ni želel govoriti o njih

Zelo razočaran nad tem dejanjem je bil tudi takratni direktor turnirja Gilbert Ysern. Ta ni želel na široko razpredati o tem. "Tem ljudem ne želim delati dodatne reklame, ker nimajo spoštovanja do športa in športnikov. To je patetično. Če sem iskren, o tem sploh ne želim govoriti. Edino, kar bom še rekel, je, da je sreča, da je varnostna služba zelo dobro opravila svoje delo."

Leta 1993 je neuravnovešen navijač Steffi Graf zabodel Moniko Seleš. Po tistem napadu ni bila nikoli več ista. Foto: Reuters

Varnostna služba je morala na OP Francije posredovati tudi leta 2009, ko je eden izmed gledalcev pritekel na igrišče in želel Federerju na glavo natakniti rdeč klobuk. K sreči incident ni imel nobenih posledic. Veliko huje je bilo leta 1993 v Hamburgu, ko je neuravnovešen navijač Steffi Graf od zadaj zabodel Moniko Seleš. Seleševa po tistem incidentu nikoli ni bila več ista igralka. Imela je psihične težave, od incidenta leta 1993 pa so teniška igrišča veliko bolj varovana. Na večjih turnirjih lahko danes vidimo, kako varnostniki igralcem krijejo hrbet.

Majorčan se je v petek brez težav prebil v četrti krog turnirja. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal na OP Francije lovi 13. turnirsko zmago

Rafael Nadal že kar nekaj let drži rekord v zmagah na OP Francije. Do zdaj jih je zbral neverjetnih dvanajst in vse možnosti ima, da letos osvoji še trinajsto. Štiriintridesetletni teniški igralec bi se z morebitno zmago v Parizu v skupnih zmagah izenačil z velikim Rogerjem Federerjem. Švicar, ki je zaradi poškodbe kolena že končal sezono, jih ima v svoji vitrini do zdaj dvajset.

Nadalu trenutne razmere in žogice v Parizu ne ustrezajo najbolje. To je tudi sam potrdil, tako da se postavlja vprašanje, ali bo lahko tudi letos tako superioren kot prejšnja leta. Eden izmed tistih, ki mu lahko prekrižajo načrte, je Novak Đoković. Srb se trenutno na pesku počuti zelo domače.