Iga Swiatek izgubila in leta ne bo končala kot številka 1

Coco Gauff je v drugem krogu oranžne skupine zaključnega turnirja najboljših teniških igralk v Rijadu s 6:3 in 6:4 premagala Igo Swiatek in si že zagotovila nastop v polfinalu, hkrati pa Arini Sabalenka omogočila, da bo tudi ob koncu leta prva na lestvici WTA.

Poljakinja Iga Swiatek, ki si sicer še lahko zagotovi nastop v polfinalu, če v zadnjem krogu premaga Američanko Jessico Pegulo, še ena Američanka Coco Gauff pa premaga Ćehinjo Barboro Krejčikovo, je ne more več prehiteti. Gauff je pred tokratnim obračunom s Swiatek na 12 medsebojnih tekmah zmagala le enkrat, lansko poletje v Cincinnatiju.

V Rijadu igralki nista pokazali svojega najboljšega tenisa. Obe sta delali veliko napak, Gauff je deset dvojnih naredila pri servisu. A to se ji ni maščevalo, tekmica, ki je odigrala šele drugi dvoboj pod vodstvom novega trenerja Wima Fissetteja, ni bila najbolj razpoložena in ji je morala po izgubi servisa v zadnji igri drugega niza čestitati.

"Občutek je odličen. V dvoboj sem vstopila samozavestno, iz tira me niso vrgla niti obdobja, v katerih sem bila površna. Verjela sem vase od začetka do konca, brez tega ne bi zmagala," je dejala Gauff, ki bo lahko povsem sproščeno odigrala zadnji dvoboj v skupini proti zmagovalki letošnjega Wimbledona Barbori Krejčikovi. Ta je tokrat s 6:3 in 6:3 ugnala Jessico Pegula in zadržala upanje, da se ob zmagi proti Gauff uvrsti v polfinale.

Rijad, zaključni turnir WTA (14 milijonov evrov):



Oranžna skupina:

2. krog:

Coco Gauff (ZDA) - Iga Swiatek (Pol) 6:3, 6:4;

Barbora Krječikova (Češ) - Jassica Pegula (IZDA) 6:3, 6:3.