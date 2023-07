Hvalil se bo po lokalih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković in Pedro Cachin se bosta prvič pomerila med seboj. Srb v Wimbledonu lovi že osmo lovoriko in skupno 24. zmago na turnirjih za grand slam, medtem ko Argentinec šele prvič igra na glavnem turnirju na sveti travi in se še kako dobro zaveda, da ga čaka eden najpomembnejših dvobojev v karieri.

"To je tisti dvoboj, o katerem govoriš vsem. Hvalil se bom po lokalih, po mestu … Zagotovo bo ta dvoboj zaznamoval moje življenje. Užival bom," je pred dvobojem dejal Cachin. Argentinec je do zdaj zmagal na štirih turnirjih serije Challenger in je trenutno uvrščen na 68. mesto na lestvici ATP.

Na osrednjem igrišču bo igral tudi Jannik Sinner, osmi nosilec turnirja. Njegov nasprotnik je Juan Manuel Cerundolo, ki šele prvič igra na glavnem turnirju Wimbledona. To bo njun prvi medsebojni dvoboj.

Zanimivejši dvoboji: Pedro Cachin (ARG) - Novak Đoković (SRB, 2)

Jannik Sinner (ITA, 8) - Juan Manuel Cerundolo (ARG)

Laurent Lokoli (FRA) - Casper Ruud (NOR, 4)

Quentin Halys (FRA) - Dan Evans (VBR, 27)

Andrej Rubljev (RUS, 7) - Max Purcell (AUS)

Yannick Hanfmann (NEM) - Taylor Fritz (ZDA, 9)

