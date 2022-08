Hrvat v Cincinnatiju poskrbel za senzacijo

Hrvaški teniški igralec Borna Ćorić, ki se to sezono vrača po poškodbi rame, je z zmago na mastersu v Cincinnatiju z nagradnim skladom 6.971.275 dolarjev (6,94 milijona evrov) dosegel največjo zmago v karieri. Komaj 152. igralec sveta je v finalu presenetil četrtega nosilca, Grka Stefanosa Cicipasa, ter zmagal s 7:6 (0) in 6:2

Borna Ćorić, ki se je na turnejo vrnil šele marca, potem ko je izpustil leto zaradi poškodbe, je ponoči po srednjeevropskem času spisal del teniške zgodovine, saj je z zmago na mastersu 1000 postal najnižje uvrščeni igralec, ki mu je uspel tovrstni podvig. Na današnji lestvici bo skočil za 123 mest in bo po novem 29. igralec sveta.

"Trdo sem treniral in se zavedal, da je dober tenis nekje v meni, da spet lahko igram na vrhunski ravni." Foto: Reuters

Ostal je brez besed

"Če sem pošten, trenutno ne najdem besed. Občutek pa je neverjeten. Poskušal bom le uživati v zmagi," je po finalu dejal 25-letni Zagrebčan, ki je skupno osvojil tretji turnir v karieri.

"Vedel sem, da lahko igram dobro. Trdo sem treniral in se zavedal, da je dober tenis nekje v meni, da spet lahko igram na vrhunski ravni. A da lahko igram na takšni ravni, kot sem jo pokazal danes, tega se gotovo nisem zavedal. Zelo sem srečen, jasno," je pojasnil hrvaški igralec, ki je le enkrat pred tem zaigral v finalu mastersa, pred osmimi leti v Šanghaju je izgubil proti Novaku Đokoviću.

Ćorić se zaveda, da mora zdaj najprej spočiti telo. "Za menoj je fizično zelo naporen teden. Na turnir sem prišel z veliko, veliko, veliko treningi, nato pa odigral pet težkih dvobojev zapored v nekaj dneh. Zdaj se moram spočiti in pripraviti za Odprto prvenstvo ZDA," je še dejal Ćorić.

Na trdi podlagi mu nikakor ne uspe zmagati. Foto: Reuters

Ciicpas: Na zadnjih dveh dvobojih si me "brcnil v rit"

Za svojo drugo zmago nad Cicipasom na treh medsebojnih obračunih je tokrat Hrvat potreboval uro in 57 minut. Leta 2018 v Rimu je predal dvoboj, leta 2020 pa je v New Yorku Cicipasa ugnal v tretjem krogu OP ZDA.

"Na zadnjih dveh dvobojih si me 'brcnil v rit'. Že večkrat si dokazal, da si vrhunski igralec. Prikazal si neverjetno vrnitev po poškodbi," je dejal Cicipas tekmecu na podelitvi trofeje in pohvalil tudi Čorićevo pot do naslova v Cincinnatiju, ki je vključevala zmage nad Špancem Rafaelom Nadalom, Britancem Cameronom Norriejem in Kanadčanom Felixom Augerjem-Aliassimom.

Grk je dodal, da sam še naprej lovi prvo zmago na trdi podlagi, potem ko je izgubil vseh šest finalov do zdaj.

"To je res zanič. A še vseeno upam, da mi bo nekoč uspelo," je dejal Cicipas, ki bo kljub porazu na novi teniški lestvici pred OP ZDA s sedmega napredoval na peto mesto.