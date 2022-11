Avstralkam je uspelo, Kanadčanka "zavezala dve kravati" Italijanki

Teniške igralke Avstralije so prve polfinalistke letošnjega pokala Billie Jean King, potem ko so danes v Glasgowu v skupini B s 3:0 premagale Belgijo.

Prvo točko je Avstraliji zagotovila Storm Sanders, ki je Alison van Uytvanck ugnala s 6:2 in 6:2, Dvoboj je bil odločen že po igrah posameznic, saj je Elise Mertens pri vodstvu Alje Tomljanović s 4:6, 6:4 in 3:0 dvoboj zaradi poškodbe predala.

Avstralsko prevlado sta v dvojicah potrdili Sandersova in Sam Stosur ter Ysaline Bonaventure in Kirsten Flipkens odpravili s 6:4 in 6:3. V skupini je slavila Avstralija, drugo mesto je osvojila Slovaška in tretje Belgija.

V skupini A pa je Kanada odpravila Italijo prav tako s 3:0. Bianca Andreescu je bila boljša od Elisabette Cocciaretto s 7:6 (3) in 6:3, Leylah Fernandez pa je deklasirala Martino Trevisan in ji s 6:0 in 6:0 "zavezala kravato". Gladko je bilo tudi v dvojicah, kjer sta Fernandezova in Gabriela Dabrowski ugnale Lucio Bronzetti in Jasmine Paolini s 6:1 in 6:1.

O polfinalistu skupine bo odločal dvoboj Kanade in Švice, ki sta doslej obe dosegli po eno zmago.