Zmaga Slovaške, Švice in Španije

Na finalnem turnirju pokala Billie Jean King v Glasgowu so se danes zmag veselile Slovaška v dvoboju z Belgijo, Švica proti Italiji in Španija proti Kazahstanu. Dvoboj med Poljsko in ZDA še ni odločen.

Popoldan je Slovaška že po posamičnih dvobojih ugnala Belgijo. Viktoria Kuzmova je bila s 6:2, 7:6 (7) boljša od Ysaline Bonaventure, Anna Karolina Scmiedlova pa je s 5:7, 6:2, 6:3 ugnala Maryno Zanevsko. V dvoboju dvojic so Belgijke poraz omilile.

V skupini B imajo zdaj tri reprezentance še vedno priložnost za prvo mesto, ki vodi v polfinale, saj je Avstralija že v torek premagala Slovaško z 2:1.

V skupini A sta na prvi tekmi Jil Teichmann in Belinda Benčič priigrali odločilni točki za Švico že v posamičnih dvobojih proti Italiji. Prva je s 6:3, 4:6, 7:6 (5) premagala Elisabette Cocciaretto, druga pa s 7:5, 6:3 Jasmine Paolini. Švicarki sta dobili tudi tekmo dvojic.

V večernem delu pa so v isti skupini Španke ugnale Kazahstanke. Po posamičnih dvobojih so povedle z 2:0. Najprej je Nuria Parrizas-Dias premagala Julijo Putincevo s 6:4, 2:6 in 7:6 (5). V drugem obračunu pa je Paula Badosa premagala Eleno Ribakino s 6:2, 3:6 in 6:4.

V skupini D se merita ZDA in Poljska.

