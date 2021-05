Kdaj bo prišel njegov čas?

Ljubitelji tenisa že komaj čakajo, da se Roger Federer, eden najboljših igralcev vseh časov, vrne na teniška igrišča. To bodo dočakali prihodnji teden, ko bo igral na turnirju v Ženevi. Federer je od poškodbe kolena, torej od lanskega OP Avstralije, odigral le dva dvoboja.

Komaj čaka, da bo spet zaigral. Foto: Guliverimage

Videl bo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti

"Še vedno sem na osmem mestu, kar je v redu. Še vedno bom nosilec na turnirju. Vseeno to nič ne spremeni. Če moje koleno ni stoodstotno in če nisem stoodstotno fizično pripravljen, vem, da to ne bo dovolj. Če vem, da sem pripravljen, potem sem veliko boljši od 800. mesta. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dveh mesecih. Vesel sem, da se bodo ta teden v Ženevi protokoli glede koronavirusa spet začeli sproščati."

Trening Rogerja Federerja v Ženevi

Look who's arrived on the clay courts of Geneva 👀



Hey, @rogerfederer!



(🎥: @Isabellemusy) pic.twitter.com/rrd7lim7Fo — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2021

Roger Federer še nima zlate olimpijske medalje v posamični konkurenci. Foto: Gulliver/Getty Images

Že dolgo vemo, da si 39-letni Baselčan še kako želi osvojiti zlato olimpijsko medaljo med posamezniki. To je edina stvar, ki mu še manjka v vitrini. Njegova zadnja priložnost bodo OI v Tokiu, ki na nek način še vedno visijo v zraku. S strani prebivalcev Tokia je namreč vse več pritiskov, da bi morali olimpijske igre odpovedati. Tega se zaveda tudi Federer in prav tako ve, da je precepljenost na Japonskem majhna (okrog 2,2 odstotka, op. p.).

"Kot kaže, sta cepljena dva odstotka Japoncev in sem nekoliko razdvojen. Vesel bi bil, da bi lahko igral in osvojil medaljo za Švico. A če bodo zaradi trenutne situacije olimpijske igre odpovedane, potem bom prvi, ki bo to razumel. Morda bi bilo bolje, da ne bi šli, če se ljudje temu upirajo. Ne vem," je glede olimpijskih iger povedal Federer.

Cepil se je tudi zato, da ne ogroža drugih

Tako kot povsod, so tudi v teniških krogih igralci, ki so za cepljenje, in igralci, ki so proti. Roger Federer sodi med tiste, ki zagovarja cepljenje, medtem ko je Novak Đoković glede tega nekoliko zadržan. Federer se je cepil tudi zato, da ne bi ogrožal drugih. "Cepil sem se s Pfizerjem. Z vsemi potovanji, ki jih imam … S prijatelji in družino smo še vedno zelo previdni."

Glede svoje upokojitve stvari pušča odprte. Foto: Guliverimage

Upokojitev?

Pri 20-kratnem zmagovalcu turnirjev za grand slam je športna upokojitev že kar nekaj časa na tapeti. A to vprašanje še vedno ostaja odprto. Pred tem ga namreč čaka dolga pot. Najprej bo igral turnir v Ženevi, nato sledi OP Francije, sezona na travi (Wimbledon) in morda še olimpijske igre. Po dveh mesecih bo s svojo ekipo in družino ocenil, v kakšnem psihičnem in fizičnem stanju bo.

"Odvisno bo od kolena in družine. Ideja je, da se vrnem, vidim, na kakšni ravni sem, in potem bom videl, kako se bom lahko spopadel s stresom in vsem skupaj. Trenutno nimam nobenih načrtov. Tenis je še vedno moja strast in zadovoljstvo. Turnirji, navijači in mediji, to je moja druga družina. Težko je to pustiti," je še povedal Federer, ki bo za zdaj na turnirje potoval brez svoje družine.