Neverjetno: Med bolniško je zaslužil več kot 70 milijonov evrov.

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev, je od lanskega maja odigral le en turnir. Švicar, ki se prihodnji teden vrača na teniška igrišča, je kljub dolgi odsotnosti zaslužil ogromno denarja. Sporoča tudi, da se trenutno zelo dobro počuti in da so njegovi teniški cilji še vedno visoki.

Roger Federer ima željo nastopiti tudi na OI v Tokiu. Foto: Gulliver/Getty Images Kljub temu, da Rogerja Federerja že nekaj časa ni bilo na spregled, še vedno ostaja med najbolj plačanimi športniki. Na nedavno posodobljeni lestvici Forbsa je razvidno, da je Švicar s sponzorji in denarnimi nagradami zaslužil neverjetnih 90 milijonov dolarjev (75 milijonov evrov), kar ga uvršča na sedmo mesto in je tudi edini teniški igralec, ki je uvrščen med prvo deseterico.

V letu 2021 je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam igral le en turnir, in sicer v Katarju, kjer se je prebil do četrtfinala. S tem je v žep pospravil 35 tisoč dolarjev (28 tisoč evrov). To pove, kako donosne so njegove sponzorske pogodbe, med katerimi so Rolex, Credit Suisse, ON in Uniqlo.

Lestvica Forbes

1. Connor McGregor, borilne veščine 2. Lionel Messi, nogomet 3.Cristian Ronaldo, nogomet 4. Dak Prescott, ameriški nogomet 5. LeBron James, košarka 6. Neymar, nogomet 7. Roger Federer, tenis 8. Lewis Hamilton, Formula 1 9. Tom Brady, ameriški nogomet 10. Kevin Durant, košarka

"Mislim, da bo leto 2021 zelo razburljivo, ker se bližamo normali." Foto: Guliverimage

Pričakuje zelo razburljivo leto

Njegovi navijači že komaj čakajo, da se 39-letni Baselčan vrne na teniška igrišča. Prvič po dolgem času ga bodo lahko videli prihodnji teden na domačem turnirju v Ženevi (16. do 22. maja). Spomnimo, da je moral trenutno osmi igralec sveta dvakrat na operacijo kolena. Zdaj pa tudi sama komaj čaka, da se vrne v teniški pogon.

"Mislim, da bo leto 2021 zelo razburljivo, ker se bližamo normali, čeprav nam je bilo zaradi virusa vsem težko," je uvodoma povedal Federer, ki komaj čaka, da spet začne igrati dvoboje, in meni, da je v svoji igri veliko bolj uravnotežen.

"Sčasoma sem lahko določene podrobnosti prilagodil svojemu načinu igre, delo nog in tehnologija loparja, ki mi omogoča, da igram bolje kot takrat, ko sem bil star 20 let." Dodal je še, da ima še vedno željo in miselnost, da se vrne kot mladi igralec, in zelo vesel je, da je koleno kljub počasnemu okrevanju zdaj v redu, so besede Federerja zapisali pri tennishead.