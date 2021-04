Kaj se dogaja z Rogerjem Federerjem?

Federer je letos igral le na enem turnirju. Foto: Reuters

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je moral zaradi poškodbe kolena počivati kar 13 mesecev. Prvič smo ga letos na teniškem igrišču videli marca na turnirju v Katarju, kjer se je prebil do drugega kroga. Za tem je Baselčan odpovedal kar nekaj turnirjev in se raje posvetil telesni pripravi.

Teniški treningi so zelo intenzivni, a …

Odpovedal je tudi turnir serije masters v Madridu, tako da ga bomo lahko znova videli sredi maja na turnirju v Ženevi, nato pa se bo že osredotočil na turnir v Parizu – OP Francije.

Luthi priznava, da je njegov varovanec še daleč od prave forme. "Kar zadeva kondicijo, Roger še vedno nekoliko zaostaja. In to je trenutno naša prioriteta," je uvodoma povedal za SRF. "Teniški treningi so zelo intenzivni in dobri, vendar še niso tako pogosti kot na turnirjih."

Severin Luthi in Roger Federer sta v preteklih letih zgradila zelo dober odnos. Foto: Guliverimage

Severin, ki je v ekipi Rogerja Federerja že vse od leta 2007, je razkril nekaj podrobnosti o njunem dolgoletnem sodelovanju. Med drugim je povedal, da je 20-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam bolj svetovalec kot trener.

"Roger dobro posluša, kar je zelo pomembno. Nas trenerje vidim bolj kot svetovalce. Na koncu se on odloča na igrišču. Poskušam narediti vse, kar je v moji moči, da mu pomagam. Poskušam ostati miren. Če imam občutek, da je primerno pokazati čustva ali vstati, potem bom to naredil. Roger ti veliko vrača," je še povedal švicarski trener.

Roger Federer se je leta 2019 na OP Francije prebil do polfinala. Foto: Guliverimage

Nazadnje je na OP Francije igral leta 2019

Rogerju Federerju igra na rdečem pesku še najmanj ustreza, a vseeno se lahko pohvali z zmago na OP Francije. To mu je uspelo leta 2009, ko je v finalu premagal Robina Soderlinga. Nazadnje je v Parizu igral leta 2019, ko se je prebil do polfinala. Njegov krvnik v polfinali ni bil nihče drug kot Rafael Nadal.