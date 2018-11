Federer o privilegijih: Zdaj lahko odidem skozi vrata

"Nihče mi ne more preprečiti tega"

V tem tednu je nekaj igralcev, med njimi tudi Novak Đoković in Aleksander Zverev, govorilo o izčrpanosti. Nemec je izjavil, da je že kar "smešno", kako dolga je sezona. O tem je v četrtek spregovoril tudi Federer, ki že nekaj časa previdno izbira turnirje. V zadnjih dveh letih je izpustil sezono na pesku.

"Ena izmed možnosti je, da se igralec in ekipa zmenita, kaj so prioritete in koliko telo in glava zdržita in koliko lahko igralec potuje. Dobra stvar teniških igralcev je, da niso v lasti kluba. Zdaj lahko odidem skozi vrata in grem na počitnice, če želim. Nihče mi ne more preprečiti tega. To je velik privilegij, ki ga imajo teniški igralci," je razkril eden najboljših igralcev vseh časov.

Foto: Gulliver/Getty Images

O stotici ne razmišlja, saj bi lahko znorel

Na začetku tedna Rogerju Federerju ni kazalo najbolje, potem ko je izgubil uvodni dvoboj proti Keiu Nišikoriju. Švicarju se je v nadaljevanju turnirja uspelo zbrati, zmagal je na dveh naslednjih dvobojih in osvojil prvo mesto v svoji skupini. S tem pa se je po vsej verjetnosti v polfinalu izognil Novaku Đokoviću. Federer je tako le še dve zmagi oddaljen od stotega osvojenega turnirja serije ATP.

"Osebno še vedno ne razmišljam o stotici in ne bom si dopustil, da mi to pride v glavo. Od navdušenja bi lahko znorel in lahko bi čutil še dodaten pritisk. Dokler bo Novak na turnirju, namreč spet igra zelo dober tenis, vsekakor ne bo lahko. Ne vem, kdo bo moj naslednji nasprotnik. Lahko bi bil tudi Novak, ampak dvomim, da bo tako," je realen Švicar, ki je zadovoljen, da se mu je uspelo uvrstiti v polfinale.

Foto: Gulliver/Getty Images

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je vesel, da mu je v naslednjih dveh dvobojih uspelo dvigniti raven svojega tenisa. Federer ima na finalnem turnirju izjemen izkupiček. V 16 poskusih se je 15-krat prebil v polfinale, od tega mu je uspelo šestkrat zmagati na tem prestižnem turnirju. Takoj po dvoboju z Andersonom je 37-letni teniški igralec povedal, da ima še dovolj energije za naslednji dvoboj.

"Ne glede na številke mislim, da je to izjemen turnir za igralce. Lahko govorim le zase, ampak zelo rad sem del tega turnirja. Vedno poskušam imeti takšen ritem, da mi ostane nekaj energije za ta teden. Vesel sem, da je še en tako uspešen teden. Še pred 72 urami ni bilo videti tako, ampak se mi je uspelo vrniti in odigrati dober tenis."