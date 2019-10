Federer je igrišče kar 123-krat zapustil prej kot v eni uri

Roger Federer je že februarja dosegel pomemben mejnik v zgodovini tenisa, ko je na turnirju v Dubaju osvojil stoti turnir na turnirjih serije ATP. Nekateri igralci sanjajo, da bi v svoji karieri osvojili vsaj eno lovoriko na turnirjih, medtem ko ima Švicar danes na svojem računu 102 lovoriki na turnirjih serije ATP. Prvo je dosegel leta 2001 v Milanu, prvo profesionalno lovoriko pa je dosegel dve leti prej.

Dvajset let od prve in edine lovorike na turnirjih serije Challenger

Te dni mineva ravno 20 let, odkar se je Federer veselil svoje prve svoje prve profesionalne lovorike. Svojo prvo lovoriko je v vitrino postavil na turnirju v Franciji v Brestu, medtem ko so takrat na vrhu svetovne lestvice kraljevali Andre Agassi, Pete Sampras … Takrat si še nihče ni mislil, da bo ta 18-letnik v prihodnjih 20 letih pisal zgodovino svetovnega tenisa.

To ni bila zmaga, kot jih vidimo danes, ko so ob nastopih nabito polne tribune njegovih navijačev. Ko je stopil na igrišče Parc de la Penfeld, je bila na sedežih le peščica gledalcev in ni jih bilo veliko, ki bi si želeli njegovega avtograma, medtem ko za primerjavo lahko povemo, da ga je pred kratkim na turnirju v Šanghaju spremljajo več kot 15 varnostnikov.

Roger Federer je do zdaj osvojil 102. lovoriki na turnirjih serije ATP. Foto: Reuters

V tistem finalu, leta 1999, je Baselčan premagal "Zver", kot so imenovali beloruskega teniškega igralca Maxa Mirnyija. Dvoboj se je končal z izidom 7:6 (4), 6:3. "To je bilo nekaj velikega, potem ko mi je uspelo zmagati turnir. Premagal sem 'Zver' in po zaslugi te zmage sem sezono končal na 65. mestu. To je edini turnir serije Challenger, ki sem ga osvojil, in tega ne bom nikoli pozabil," se spominja. Federer je do takrat na turnirjih serije Challenger igral v sedmih finalih in do turnirja v Franciji vedno ostal praznih rok.

"Ne verjamem, da je velika razlika med turnirji serije Challenger in serije ATP. Ti turnirji so velik preizkus, saj so organizirani v manjših mestih in so težje dostopni. Na teh turnirjih dobiš debelo kožo in moraš biti močan, saj se moraš spopadati s težkimi razmerami. Zelo občudujem fante, ki igrajo na turnirjih serije Challenger," je za ATP povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Roger Federer je za zadnjo zmago v Baslu potreboval 54 minut. Foto: Gulliver/Getty Images

123-krat je igrišče zapustil v prej kot eni uri

Osemintridesetletni teniški igralec igra turnir v domačem Baslu, kjer lovi že svojo 10. lovoriko na domačih tleh in skupno 103. lovoriko na turnirjih za grand slam. Federer je bil tako uspešen le še na turnirju v Hallaeju, kjer že ima deset zmag.

V prvem krogu domačega turnirja je trenutno tretji igralec sveta premagal Nemca Petra Gojowczyka, temu je predal le tri igre, 6:2, 6:1, in za zmago je potreboval le 54 minut. To je bila zanj že 123. zmaga, za katero je potreboval manj kot eno uro.

To sta bila Federerjev 1.500. posamični dvoboj in 1.232. zmaga na turneji ATP v karieri. Absolutni rekorder po številu nastopov je legendarni Američan Jimmmy Connors (1.556), a se mu Švicar vztrajno bliža. Federer je že napovedal nekaj nastopov za sezono 2020, zato se zdi vse bolj verjetno, da bi se ob koncu bogate kariere lahko zavihtel na vrh lestvice.

Roger si je letos že zagotovil vstopnico za zaključni turnir, kar je zanj že 17. zapored. V Baslu pa bo njegov nasprotnik boljši iz dvoboja Radu Albot – Dušan Lajović.