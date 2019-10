Đoković, Federer in Nadal so se že poslavljali od njega, on pa se je vrnil

Andy Murray, nekdaj prvi teniški igralec sveta, je v nedeljo zmagal na turnirju v belgijskem Antwerpu in spisal enega najzanimivejših povratkov na teniška igrišča. Tudi tokrat so bile prisotne solze, a zdaj so bile to solze sreče. Med drugim je v šali dejal, da se mora odpraviti na turnejo, da se njegova družina ne bo še povečala. Murray namreč v kratkem pričakuje tretjega otroka.

MURR-ACULOUS 🙌 The emotional moment @andymurray won an ATP singles title - 9 months on from hip surgery! pic.twitter.com/FCSoJslU45 — felipe zapata (@phillzapa) October 21, 2019

Marsikateri ljubitelj tenisa se spomni letošnje tiskovne konference na OP Avstralije, ko so Andyja Murrayja oblile solze in je napovedal skorajšnje slovo od teniških igrišč, potem ko je imel hude težave s kolkom. Stvar je šla tako daleč, da so mu po porazu v prvem krogu na velikem ekranu pripravili videoposnetek, kjer so se od njega poslovili in mu zaželeli srečo Novak Đoković, Roger Federer, Rafael Nadal …

Foto: Gulliver/Getty Images

A to je bil račun brez krčmarja. Murray je kmalu po tistem šel na novo operacijo kolka. Operiral ga je Sarah Muirhead-Allwood, zdravnik, ki je operiral tudi angleško kraljico. Od takrat naprej je šlo njegovo zdravstveno stanje samo navzgor. Pravzaprav do vrha, potem ko je konec tedna v Belgiji prvič po letu 2017 zmagal na turnirju serije ATP. "Bil je izjemen dvoboj in nisem pričakoval, da bom prišel do tega, zato sem še toliko bolj srečen," je po zmagi dejal Murray, ki so ga tudi tokrat izdale solze.

Foto: Reuters

Bilo je nekaj nepričakovanega

"Ne vem, zakaj sem postal čustven, ampak so določene stvari, ki privedejo do tega. Zadnjih nekaj let je bilo zame zelo težkih in tenis je nekaj, kar rad delam, in to danes (zmaga v nedeljo op. p.) je bilo nekaj nepričakovanega. Veliko je razlogov, da sem tako čustven. Moj kolk je v redu in nimam več bolečin. Zdaj lahko tekmujem in uživam v tem, kar delam," je razlagal Murray, ki med drugim pravi, da lahko razmišlja o svoji prihodnosti in da je veliko bolj optimističen.

"Ko sem govoril s svojo ekipo o turneji v Aziji, sem se spraševal, kaj je moj cilj. Želel sem si, da bom konkurenčen. Želel sem si, da me nasprotniki ne bodo odpihnili z igrišča. Nisem razmišljal, da bi zmagal turnir ali da bom premagal igralce, kot sta Stan (Wawrinka op. p.) in (Matteo op. p.) Beretini. Vse skupaj je bilo zame in ekipo veliko presenečenje."

Andy se je znal pošaliti tudi na svoj račun, kmalu namreč pričakuje svojega tretjega otroka. Foto: Gulliver/Getty Images

Andy se je znal pošaliti tudi na svoj račun in na račun svoje mlade družine. Kmalu pričakuje tretjega otroka. Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam meni, da je že skrajni čas, da se odpravi na turnejo. "Kmalu bom imel tri otroke, ki bodo stari manj kot štiri leta. Ko nisem bil na turneji, se je naša družina povečala, zato mislim, da je čas, da se vrnem na turnejo, da ne bo vse skupaj ušlo izpod nadzora."

"Navdušen sem nad tretjim otrokom. Moja žena mi je bila vedno v veliko podporo pri tem, da se vrnem na igrišča, in spodbujala me je, da nadaljujem z igranjem."

From the brink of retirement to a champion once more...@andy_murray's 2019 comeback story is inspirational 🙏 pic.twitter.com/2CiVxr3kXM — Tennis TV (@TennisTV) October 20, 2019