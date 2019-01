Murray po porazu na robu solz: Kaj so mu sporočili Đoković in ostali? #video

Takšnega vzdušja na osrednjem igrišču OP Avstralije že dolgo nismo videli. "Krivec" za to je bil Andy Murray, ki je pred dnevi šokiral športno javnost, potem ko je razkril, da končuje športno pot. Kljub tej napovedi Škot še vedno ohranja upanje, da bi se prihodnje leto lahko vrnil v Melbourne in s tem navdušil avstralske gledalce.

Andy Murray se je moral posloviti v prvem krogu OP Avstralije. Foto: Gulliver/Getty Images

Občinstvo je bilo na njegovi strani

Že ob prihodu na igrišče je občinstvo na Rod Laver Areni vstalo in huronsko zaploskalo Andyju Murrayju in mu s tem izkazali željo, da bi čim dlje vztrajal na letošnjem prvem turnirju za grand slam. Njihovo zabavo je pokvaril Roberto Bautista Agut, ki je Škota premagal po petih nizih.

Španec je povedel 2:0 po nizih. Ko je kazalo, da se je Murray že vdal v svojo usodo, se mu je uspelo vrniti. Nekdanji prvi igralec sveta je tretji in četrti niz dobil po podaljšani igri in tako izsilili peti niz. Andyju je očitno v petem nizu zmanjkalo energije in je izgubil s 6:2. Dvoboj se je končal po dobrih štirih urah.

Đoković: Kje naj začnem?

Takoj po dvoboju so na velikem ekranu zavrteli video, kjer so nekateri najboljši teniški igralci zaželeli vse najboljše v prihodnosti. Še posebej čustven je bil Novak Đoković, z njim se poznata še iz mladinskih selekcij: "Sploh ne vem, kje naj začnem. Že od 12. leta sva igrala drug proti drugemu in takrat si mi kar nekajkrat grdo izprašil rit. Kdo bi sploh vedel, da bova imela takšno kariero … Hvala, prijatelj moj, in želim ti vse dobro."

Foto: Gulliver/Getty Images

Po teh besedah je Andy Murray še komaj zadrževal solze, a ob tem namignil, da še ni dokončno vrgel puške v koruzo. Sprva se je gledalcem zahvali za vso podporo. "Hvala vsem, ki ste prišli nocoj. Vsa ta leta sem rad igral tukaj. Če je bil to moj zadnji dvoboj, lahko rečem, da sem končal na najboljši možen način. Dejansko sem dal vse od sebe, kar pa danes ni bilo dovolj …"

"Morda se spet srečamo. Poskusil bom vse. Če se želim vrniti, moram iti še na eno veliko operacijo. To ni zagotovilo, da se bom vrnil, ampak bom poskusil vse in še enkrat hvala vsem."