Eno največjih presenečenj na turnirju v Miamiju

Teniški globus, 28. marec

Na teniškem turnirju v Miamiju so potekali četrtfinalni dvoboji. Za eno največjih presenečen je poskrbela kvalifikantka Danielle Collins, ki je domov poslala osmo nosilko turnirja Venus Williams. Juan Martin del Potro in Miloš Raonic sta dvoboj končala šele po treh urah.

Danielle Collins je postala prva igralka na turnirju v Miamiju, ki se je kot kvalifikantka prebila do polfinala. Mlada 24-letna Američanka je Venus Williams gladko premagala po dveh nizih (6:2, 6:3), dvoboj pa je trajal nekaj manj kot uro in pol. Za Collinsovo je bila to prva zmaga nad igralko iz prve deseterice, s tem uspehom pa se bo prihodnji teden močno povzpela na svetovni lestvici. Pridobila bo vsaj 40 mest.

Game. Set. Match. UPSET!



The 🇺🇸 qualifier is into the @MiamiOpen semis!



Danielle Collins defeats Williams 6-2, 6-3 and will face @JelenaOstapenk8 in the semifinals. pic.twitter.com/tOqASt5oGM — WTA (@WTA) March 29, 2018

"Že vse življenje trdo treniram" "Do Venus imam veliko spoštovanje, vendar ko se z njo srečaš na igrišču, moraš to odklopiti in se osredotočiti le tenis." Foto: Guliver/Getty Images

"Do Venus imam veliko spoštovanje, vendar ko se z njo srečaš na igrišču, moraš to odklopiti in se osredotočiti le tenis, igrati točko za točko. Držati se moraš svojega načrta in prav to sem jaz storila," je po dvoboju razkrila trenutno 93. igralka sveta.

"Že vse življenje trdo treniram. Na koncu dneva vem, da sem naredila vse … Če na dvoboju zmagam je super, če pa izgubim, vem, da sem naredila vse," je še povedala Collinsova, ki se bo v naslednjem krogu pomerila s šesto nosilko turnirja Jeleno Ostapenko. Z njo se na turneji še nista pomerili, nazadnje sta igrali, ko sta bili še mladinki.

"Minilo je že kar nekaj časa. Zdaj sva odrasli in komaj čakam, da se spet srečava. Je velika borka, zmagala je na OP Francije in mislim, da je to zame še ena velika priložnost. Res se veselim, da znova stopim na igrišče in odigram še en dober dvoboj."

Foto: Guliver/Getty Images

Moški so igrali dva četrtfinalna dvoboja. Zalo napet je bil med Juanom Martinom del Potrom in Milošem Raonicem, dvoboj pa se je končal z izidom 5:7, 7:6 (1), 7:6 (3). Za visokoraslega Argentinca je bila to že 15 zaporedna zmaga, prvič po devetih letih pa se je v Miamiju prebil do polfinala. Del Potro se bo v polfinalu pomeril z Johnom Isnerjem.

* Miami, moški:- četrtfinale: John Isner (ZDA/14) - Chung Hyeon (JKo/19) 6:1, 6:4;

Juan Martin del Potro (Arg/5) - Miloš Raonić (Kan/20) 5:7, 7:6 (1), 7:6 (3);

Miami,ženske, četrtfinale:

Jelena Ostapenko (Lat/6) - Jelina Svitolina (Ukr/4) 7:6 (3), 7:6 (5);

Danielle Collins (ZDA) - Venus Williams (ZDA/8) 6:2, 6:3.