Ena najbolj nesramnih potez trenerja Novaka Đokovića #video

Skok v športno preteklost

Tokrat nas bo skok v športno preteklost popeljal v leto 2012, ko sta se v Davisovem pokalu merili reprezentanci Srbije in Češke. Eden izmed dvobojev se je končal po več kot petih urah, za tem pa se je zgodila ena najbolj umazanih potez v tenisu. Zakuhal jo je Čeh Radek Stepanek.

Leta 2012 je v dvorani O2 Arena v Pragi češka reprezentanca v četrtfinalu Davisovega pokala gostila reprezentanco Srbije. Prvi dvoboj sta igrala Tomaš Berdych in Viktor Troicki, po treh nizih pa ga je dobil Čeh in Češka je povedla z 1:0.

Drugi dvoboj sta igrala Radek Stepanek in Janko Tipsarević. Igralca sta igrala, kot da igrata zadnjič v življenju. V Davisovem pokalu so namreč čustva na igrišču še toliko večja, saj igralci predstavljajo svojo državo. Poleg tega je Davisov pokal tudi najprestižnejše ekipno tekmovanje v tenisu.

Na fotografiji je zelo očitno, da je Radek Stepanek srbskemu igralcu ponudil srednji prst. Foto: YouTube

Igralca sta na igrišču preživela več kot pet ur, po petih nizih pa je dvoboj dobil Janko Tipsarević. Končni izid je bil 5:7, 6:4, 6:4, 4:6 in 9:7. Dramatično končnico pa je zasenčila Stepankova nešportna poteza.

Stepanek se nikakor ni mogel sprijazniti s porazom, sploh ker je igral pred domačim občinstvom. Ko sta igralca prišla do mreže, kjer bi se morala rokovati, je češki veteran Tipsareviću v dlan potisnil sredinca, kar je Srba tako razjezilo, da je na igrišču izbruhnil in češkemu veteranu povedal nekaj krepkih.

Sprva je Tipsarević izpadel agresiven, na novinarski konferenci pa je razložil, kaj se je pravzaprav zgodilo. "Si morate misliti! Poglejte, pet ur in sedem minut sva preživela na igrišču, na koncu pa mi je ponudil sredinca, namesto da bi mi ponudil roko," je bil Tipsarević vidno presenečen in razočaran.

Tipsarević nikakor ni mogel razumeti takšnega obnašanja

"Zase ne trdim, da sem svetnik ali da se na igrišču obnašam kot nekoč Stefan Edberg, vendar se vedno trudim, da sem pošten. Ko mu je spodrsnilo, sem preskočil mrežo in prišel pogledat, ali je z njim vse v redu. Razumem, da je nekdo jezen, ko izgubi takšen dvoboj, ampak ne razumem takšnega obnašanja. Kazanje sredinca ..."

Čehi so se delali neumne

Nad to potezo se je zgrozila športna javnost in namesto da bi Stepanek priznal svojo napako, se je ob tem vprašanju naredil neumnega. Danes 39-letni že upokojeni igralec je po dvoboju v svoj bran povedal: "Ponudil sem mu roko, čisto normalno sva se rokovala. Sploh ne vem, zakaj se o tem govori. Med nama se ni nič zgodilo."

Radek Stepanek se je delal, kot da se ni nič zgodilo. Foto: YouTube

Svoje je pristavil še kapetan češke reprezentance Jaroslav Navratil, ki je neupravičeno branil svojega varovanca. Izjavil je, da sploh ne ve, zakaj se okrog tega dviga toliko prahu, saj je tudi on videl, da je Radek nasprotniku ponudil le roko.

Srbski kapetan razočaran

Medtem ko so Čehi želeli vse pomesti pod preprogo, so v srbski reprezentanci pokali od besa. "Stepanek nas je vseskozi provociral. To se na televiziji morda ni videlo, vendar je bilo dejansko tako. Janka (Janko Tipsarević, op. p.) sem moral med dvobojem vseskozi miriti," se je po dvoboju razgovoril kapetan Srbije Bogdan Obradović.

Na koncu je Češka dvoboj gladko dobila s 4:1. Pravzaprav je bila to edina osvojena točka za Srbijo, ki je leta 2010 zmagala v Davisovem pokalu.

Radek Stepanek, ki je pred kratkim končal športno kariero, zdaj trenira Novaka Đokoviča. Foto: Guliver/Getty Images

Danes je v ekipi Novaka Đokovića

Najbolj ironično je, da Radek Stepanek, ki je pred kratkim končal športno kariero, trenira Novaka Đokoviča. Beograjčanu v zadnjem času ne gre najbolje, saj izgubil že tri dvoboje zapored. Janko Tipsarević je še vedno aktiven igralec, vendar se v zadnjem času ubada s poškodbami. Nekdaj osmi igralec sveta v letošnji sezoni še ni odigral uradnega dvoboja.