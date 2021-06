Dvoboj vseh dvobojev: Đoković bo moral biti pameten

Gre za gotovo enega najpomembnejših športnih dvobojev na svetu. Nadal se v Parizu tako dobro počuti, kot na primer nekdanji ameriški plavalec Michael Phelps v bazenu. Premagati Nadala na pariškem pesku je eden največjih teniških izzivov. Tudi za Novaka Đokovića, ki ga je do zdaj v Parizu premagal le enkrat (2015).

Bo Rafel Nadal osvojil 21. zmago za grand slam in prehitel Rogerja Federerja? Foto: Guliverimage

Rafa lovi rekordno lovoriko za grand slam

Rafa na Roland Garrosu prevladuje že zadnjih petnajst let. To bo zanju že 58. medsebojni dvoboj, v medsebojni statistiki pa ime eno zmago več srbski teniški igralec (29-28).

Tudi v današnjem polfinalu bo favorit Rafael Nadal, ki napada svojo že 14. lovoriko na OP Francije. V primeru letošnje zmage bi v svojo vitrino postavil že skupno 21. lovoriko za grand slam. S tem bi postal igralec z največ zmagami na turnirjih velike četverice. Zdaj sta z Rogerjem Federerjem izenačena (20), medtem ko jih je Nole do zdaj zbral 18.

Le dva poraza v Parizu Foto: Guliverimage

Nadalove številke v Parizu so izjemne. Do zdaj je tam dosegel 105 zmag, izgubil pa je le dvakrat. Majorčan vseeno ne želi govoriti o statistikah. Kot sam pravi, bo o tem lahko govoril po končani karieri. Zdaj se želi osredotočiti na svojega nasprotnika v polfinalu – Novaka Đokovića.

"Dobro se poznava in vse se lahko zgodi. Tisti, ki bo igral bolje ta dan, bo imel večje možnosti za zmago, kajne? To bo pomemben dvoboj za oba. Vseeno je to polfinale, ni finale, kar je velika razlika. Kdorkoli bo zmagal, ga potem čaka še en dvoboj do lovorike," je povedal Nadal.

Če bi turnir zmagal Novak, bi se ta Špancu in Švicarju v zmagah na turnirjih za grand slam približal le eno zmago. S tem bi dobil tudi psihološko prednost, ki bi mu še kako prišla v dolgoletnem rivalstvu.

Vrhunci lanskega finala na OP Francije med Nadalom In Đokovićem.

Lani ga je v finalu Nadal odpihnil

Nadal in Đoković sta nazadnje na OP Francije igrala lani jeseni, ko sta se srečala v velikem finalu. Takrat je dvoboj suvereno dobil Rafa. Čeprav so takrat pogoji veliko bolj ustrezali Đokoviću, ga v prvih dveh nizih ni bilo nikjer. V tretjem se je prebudil, a je bilo takrat že prepozno za preobrat. Štiriintridesetletni Beograjčan je pred dvobojem povedal, da mu je povsem vseeno, kdaj se sreča z Nadalom. Nazadnje sta se udarila letos v Rimu. Obračun je po treh nizih dobil Nadal (7:5, 1:6, 6:3).

"To je polfinale, ki so si ga mnogi želeli in pričakovali." Foto: Guliverimage

"Zdaj sva tukaj in naj boljši zmaga"

"Vem, kaj me čaka. Pripravljen sem. Trenutno sem utrujen (zaradi četrtfinalnega dvoboja op. p.), a dobra stvar je, da imam dan in pol, da se lahko spočijem. To je polfinale, ki so si ga mnogi želeli in pričakovali. Zdaj sva tukaj in naj boljši zmaga. Verjamem v svojo zmago, kakovost in sposobnosti. Tako bom šel tudi na teren," je po četrtfinalnem dvoboju povedal prvi igralec sveta.

Đoković svoje taktike ni želel razkriti, a se ob tem zaveda, da je forehand Nadala tako dominanten, da vsem igralcem povzroča velike težave. "Moder in izkušen je v igri na pesku. Odveč je izgubljati besede. Napredoval je pri servisu, tudi o njegovi obrambi ne potrebujem izgubljati besed. Moral bom biti agresiven, a tudi taktično pameten."