Drama v Melbournu: jezni Rus razbil lopar in uničil kamero #video

Ruski teniški as Danil Medvedjev je v uvodnem nastopu na odprtem prvenstvu Avstralije težje od pričakovanega izločil Tajca Kasidita Samreja. Azijec, ki je v Melbournu zaigral po posebnem povabilu in na svetovni jakostni lestvici zaseda komaj 418. mesto, je proti ruskemu favoritu vodil že z 2:1 v nizih. Medvedjev ni skrival frustracij. Skupila sta jo tako njegov lopar kot tudi kamera na mreži.

V Melbournu je dišalo po ogromni senzaciji. Skorajda neznani Tajec Kasidit Samrej je proti Rusu Danilu Medvedjevu, dolgoletnemu članu svetovne teniške elite in petemu nosilcu letošnjega spektakla v Avstraliji, dobil drugi in tretji niz. Povedel je z 2:1 v nizih, a je nato Medvedjev, ki v obdobju največje nemoči ni skrival frustracij in jeze, le unovčil bogate izkušnje, poskrbel za preobrat in v nadaljevanju povsem nadigral Azijca (6:2, 4:6, 3:6, 6:1 in 6:2).

Kako je Medvedjev razbil lopar in kamero:

Po dvoboju, v katerem je zmagovalca presenetljivo odločil šele peti niz, so najbolj odmevali izbruhi nezadovoljnega Rusa. V enem izmed njih, ko je izgubljal tretji niz, je tako močno udrihal po mreži, da je razbil lopar, obenem pa uničil tudi kamero na mreži. S tem je kršil kodeks, dvoboj pa se je lahko nadaljeval šele po tem, ko je osebje pometlo ostanke razbitega loparja in kamere z igrišča. Premor je očitno pomagal Rusu, saj je zbral misli in v nadaljevanju srečanja tekmecu prepustil le še tri igre.

Po izbruhu jeze Rusa je sledila manjša prekinitev, saj so morali popraviti mrežo in znova namestiti kamero. Foto: Reuters

"Vem, da igram bolje, če igram več, zato sem si dejal, zakaj bi igral le 90 minut, če lahko igram vsaj tri ure in tako bolje začutim udarce," se je po stresnem dvoboju pošalil lanski finalist OP Avstralije in dodal, da je v drugem in tretjem nizu igral pod vsako ravnijo. 23-letni Samrej je bil za Medvedjeva popolna neznanka, saj je bil to njegov prvi dvoboj na turnirju ATP. Pred tem je na najvišji ravni igral le dvoboje Davisovega pokala.