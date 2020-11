Dominic Thiem se je prvi pridružil Rogerju Federerju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preizkušnja za Laverjev pokal, teniško ekipno tekmovanje med selekcijama Evrope in preostalega sveta, je dobila drugega udeleženca. Po Švicarju Rogerju Federerju je prihod v Boston naslednje leto potrdil še Avstrijec Dominic Thiem.

Razmeroma novo tekmovanje, ki so ga pripravili po zgledu Ryderjevega pokala v golfu, bi moralo četrto izvedbo doživeti letos, a je koronska kriza vse skupaj premaknila v leto 2021. Obračun evropskih in svetovnih teniških zvezdnikov bo tako Boston gostil med 24. in 26. septembrom.

Evropski igralci bodo nastopili v skupni Björn Borg, ki ima zdaj že dva člana, so sporočili prireditelji. Poleg Federerja, ki je nastop potrdil že prej, še tretjega z lestvice ATP, Thiema.

Udeleženci svetovne skupine, kjer bo kapetan John McEnroe, pa za zdaj še niso znani.

Doslej so bili na teh dvobojih uspešnejši evropski igralci, ki so zmagali v Pragi 2017, Chicagu 2018 in Ženevi 2019. Leta 2022 bo prizorišče dogajanja London.