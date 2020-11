Rus ob največji zmagi v karieri hladen kot špricer #video

Zmagovalec letošnjega finalnega teniškega turnirja je prvič v karieri postal Daniil Medvedjev, potem ko je v velikem finalu po treh nizih premagal Dominica Thiema. To je za Rusa prva lovorika na turnirju najboljše osmerice in hkrati tudi največja v karieri.

Finale Daniil Medvedjev (Rus) : Dominic Thiem (Avt) 4:6, 7:6 (2), 6:4

2019: 0-3

2020: 5-0



1500 ranking points for an amazing, unbeaten week for @DaniilMedwed pic.twitter.com/sBq0t52WE9 — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

Ob zmagi povsem hladen

Daniil Medvedjev je pokazal, da je igralec za velike tekme in da se pri svojih 24 letih razvija v vrhunskega igralca, ki bi v prihodnosti lahko v svojo vitrino postavil marsikatero veliko lovoriko. Rus je nekdaj veljal za zelo divjega igralca, danes pa tudi največje zmage doživlja povsem mirno. Treba je poudariti, da je Medvedjev v tem tednu premagal Novaka Đokovića, Rafaela Nadala in na koncu še Dominica Thiema. Torej tri najboljše igralce sveta.

No.1 Djokovic

No.2 Nadal

No.3 Thiem



When you beat the Top 3 players in the world to win the #NittoATPFinals...🤷🏻‍♂️@DaniilMedwed pic.twitter.com/Fr6GFQy2x2 — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

Dominic Thiem je imel v zadnji točki prvega niza tudi nekaj sreče.

Gotta love this...



A huge slice of luck for @ThiemDomi on set point which @DaniilMedwed is able to smile about 😃#NittoATPFinals pic.twitter.com/b1VzmLumGl — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

Prvi niz je odločila peta igra

Glavna akterja sta že uvodnih igrah pokazala vrhunski tenis. Medvedjev je prvo igro dobil brez večjih težav, medtem ko se je Thiem v prvi igri na svoj servis mučil kar deset minut, da je izenačil na 1:1. Nekaj časa je dišalo celo po "breaku". Dominic Thiem je nato v peti igri prvič prišel do žogice za odvzem servisa. A Avstrijec se ni potreboval prav veliko truditi, saj mu je Rus z dvojno napako podaril servis in Thiem je na ta način povedel s 3:2. V naslednji igri je z nekaj malega težav potrdil "break" in zasluženo povedel s 4:2. Dominic je prednost enega servisa uspel obdržati in po 49 minutah zasluženo dobil prvi niz.

Že v soboto smo lahko videli, kako se je Đoković čudil in jezil, ko je Thiemu praktično uspevalo vse. Nekaj podobnega smo lahko videli pri Daniilu.

Daniil Medvedjev je izsilil tretji niz. Foto: Reuters

Drugi niz je začel Daniil Medvedjev in prvo igro na svoj servis dobil brez vsakršnih težav. Tudi v uvodnih igrah drugega niza smo lahko videli vrhunski tenis. V sedmi igri se je Medvedjev znašel v težavah, potem ko si je Thiem priigral dve žogice za odvzem servisa, a ju zaradi nepotrebnih napak ni izkoristil. Rus se je v nadaljevanju le izvlekel iz težav in postavil rezultat 4:3. V osmi igri si je Medvedjev po dolgem času ustvaril žogico za "break", a jo je Thiem z izjemnim servisom takoj izničil. Kmalu za tem je izid izenačil na 4:4.

Na koncu je odločala podaljšana igra, katero je sicer bolje začel Dominic Thiem, ki je povedal z 2:0. Potem je na sceno stopil Medvedjev. Ruski igralec je dosegel sedem točk zaporedoma in prvič v karieri proti Thiemu dobil podaljšano igro ter tako izsilil tretji, odločilni niz. Drugi niz je trajal eno uro in eno minut.

GOING 3!



Medvedev evens the match at 4-6 7-6(2) and we’re heading to a one-set shootout at The O2..#NittoATPFinals pic.twitter.com/3ckSr6Raw1 — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

Daniil Medvedjev je v petem nizu tretjega niza uspel nasprotniku vzeti servis. Foto: Reuters

Po dveh urah in 43 minutah je bilo vsega konec

Tretji niz se je začel zelo burno, saj se je moral 27-letni Avstrijec kar precej potruditi, da je bil uvodno igro tretjega niza in prišel vodstvo z 1:0. V tretji igri si je Rus priigral tri žogice za odvzem servisa (0:40), je vse tri zapravil. Dominic, ki je znan kot velik borec, je pravzaprav dobil pet točk zapored in povedel z 2:1. Spremljali smo lahko maratonsko peto igro, v kateri si je Medvedjev priigral tri žogice za odvzem servisa. In uspelo mu je v tretje, ko je Dominica presenetil s prihodom na mrežo in z "breakom" prednosti povedel s 3:2. To prednost je obdržal do konca in se po dveh urah in 43 minutah veselil svoje največje zmage v karieri.