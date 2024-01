Dominic Thiem je pred nekaj leti krojil vrh svetovnega tenisa. Že leta 2017 je poskrbel za presenečenje, ko je na OP Francije v četrtfinalu pod hladno prho poslal Novaka Đokovića. Vrhunec svoje kariere je dosegel leta 2020, ko je zmagal na OP ZDA. Poleg tega pa je še trikrat igral v finalu velike četverice.

Dominic Thiem je trenutno uvrščen na 90. mesto in je daleč od želenih mest. Foto: Gulliver/Getty Images

Kmalu po največjem uspehu je padel v krizo

Kmalu zatem je padel v krizo in se za nekaj časa umaknil iz sveta tenisa. Sledile so poškodbe. Dominic pa je zadnji dve leti le še bleda senca tistega, kar je bil nekoč. Letos je igral dva uradna turnirja in obakrat tekmovanje končal v prvem krogu. Zadeva je prišla tako daleč, da je začel Avstrijec razmišljati o koncu kariere, če ne bodo prišli rezultati.

Dominic Thiem ima v svoji vitrini lovoriko z OP ZDA. Foto: Gulliver/Getty Images

"Dve leti je minilo, kar sem se vrnil po poškodbi, in sezono 2022 sem končal okrog stotega mesta, lani pa sem končal na 98. mestu. Če bom to leto spet končal na 100. mestu, bo treba razmisliti, ali je sploh še vredno," je bil jasen nekdaj tretji igralec sveta.

Tridesetletni teniški igralec je dejal, da ga denar ne zanima, ampak bi rad spet doživel občutke ob igranju tenisa, kot ga je dejansko sposoben. "Tega nikoli nisem počel zaradi denarja. Nisem oseba, ki bi jo zanimal denar. Že dolgo časa lovim občutek. Torej da igram tenis, kot ga znam in ki ga zahtevam od sebe," je za Derstandard povedal Thiem, ki je tudi prekinil sodelovanje s trenerjem Benjaminom Ebrahimzadehom.

Zdaj bo izpustil nekaj turnirjev, saj se želi predvsem osredotočiti na igranje na pesku. Upa, da se bo to leto vrnil tja, kjer je nekdaj že bil.

Foto: Gulliver/Getty Images

Treniral je kot nor

Poznavalci tenisa in tisti, ki so prisotni na turneji ATP, so pred leti znali povedati, da je treniral kot nor. Pravzaprav še niso videli igralca, ki bi količinsko in tako zavzeto treniral. Treniral je od osem do devet ur na dan, v pripravljalnem obdobju pa se treningu posveti tudi do 12 ur na dan. To je pred časom potrdil nemški teniški igralec Philipp Kohlschreiber, ki je z njim treniral. "Že veliko sem videl v svetu tenisa, a Dominicov trening je nor. Videti je tako, kot da se Rocky pripravlja na boksarski dvoboj."

