Đoković že takoj na osrednje igrišče, po štirih letih tudi Murray

Novak Đoković v uvodnem krogu čaka Britanec Jack Draper, trenutno 250. igralec sveta. Devetnajstletnik je namreč dobil posebno povabilo organizatorja in bo na svojem sploh prvem dvoboju v glavnem turnirju igral proti Srbu. Đoković tudi to leto velja za enega glavnih favoritov za zmago in bo lovil letos že tretjo zaporedno zmago na turnirjih za grand slam. Beograjčan je letos že slavil na OP Avstralije in na OP Francije.

Zagotovo bo veliko zanimanja požel domači ljubljenec Andy Murray, ki je nazadnje v Wimbledonu igral leta 2017. Škot, ki je na tem turnirju zmagal dvakrat (2013, 2016), bo v prvem krogu igral proti Gruzijcu Nikolozu Basilashviliju. Zanju bo to prvi medsebojni dvoboj.

Stefanos Cicipas, ki je doživel boleč poraz v finalu Pariza, bo tokrat igral proti Američanu Francesu Tiafoeju. Statistika je povsem na strani Grka, potem ko je dobil vse tri medsebojne dvoboje.