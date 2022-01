Đoković pristal v Avstraliji, kjer mu za zdaj vstopa ne dovolijo

Prvi teniški igralec sveta Novak Đoković je necepljen priletel v Melbourne, saj mu je zvezna država Victoria dodelila vizum. Zagotovil naj bi si zdravniško potrdilo, da je opravičen cepljenja. Javnost je bila takoj na nogah, češ da so mu popustili samo zaradi statusa zvezdnika. Avstralski premier Scott Morrison se je kmalu oglasil in dejal, da če ne bo pokazal ustreznega potrdila, bo na naslednjem letu proti Evropi.

Kot zdaj poročata avstralska časnika The Age in The Herald, so avstralske oblasti tik pred Đokovićevim pristankom v Melbournu ugotovile, da z njegovim vizumom ni vse v redu. Srbskega teniškega igralca so zato takoj po pristanku zadržali na letališču. Najprej ga niso spustili z letala, nato pa je moral v posebno sobo za priseljence, kjer je imel dvourni pogovor. Papirji, s katerimi je pripotoval, naj ne bi bili ustrezni.

Avstralska ministrica za delo Jaala Pulford je po Đokovićevem pristanku na Twitterju zapisala, da mu vizuma za vstop v državo in nastop na OP Avstralije ne bodo dovolili. Ponovila je, da vizum potrjuje država, izjeme pa zdravniki.

Update on #AusOpen2022…



The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.



We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.



1/2