Novak Đoković zaradi pandemije koronavirusa kar nekaj časa ni mogel vstopiti v ZDA. Po dolgem času bo znova igral na turnirju v Cincinnatiju, ki je njegova priprava na letošnji zadnji turnir za grand slam – OP ZDA. Očitno ima Nole tam veliko navijačev, saj so bile tribune ob njegovem treningu napolnjene do zadnjega kotička.

"Če sem iskren, lahko rečem, da je bilo neverjetno. S svojim trenerjem sem se šalil, ko sem ga vprašal, ali smo sploh na pravem igrišču, ker sva mislila, da je dvoboj. Pravzaprav je on mislil, da je dvoboj na tem igrišču," je na novinarski konferenci razlagal Đoković.

Novak Djokovic has filled an entire stadium in his return to USA by merely practicing.



There is not an empty seat in the house.



Novak Djokovic is bigger than tennis. pic.twitter.com/NmnXPw6LZc