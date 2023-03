Đoković ne obžaluje odločitve glede cepljenja

Nazadnje je zaradi pravil vstopa v ZDA za tuje državljane od daleč spremljal masters v kalifornijskem Indian Wellsu, podobno bo od danes, ko se bo začel glavni del turnirja v Miamiju na Floridi.

"Ničesar ne obžalujem"

Z zmago Alcaraza v Kaliforniji je tudi izgubil mesto na vrhu računalniške lestvice ATP, vseeno pa odločitve glede cepilnega statusa ne obžaluje.

"Ničesar ne obžalujem. V življenju sem se naučil, da te obžalovanja le zavirajo in ne spustijo iz preteklosti. Tega si ne želim. Tudi preveč v prihodnost ne bi zrl. Želim živeti v sedanjosti in delovati za boljšo prihodnost," je v pogovoru za CNN povedal 35-letni Beograjčan.

Foto: Guliver Image

Vrnil se bo v Monte Carlu

Na igrišča se bo 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam vrnil v Monte Carlu na prvem peščenem mastersu sezone, ki bo na sporedu med 9. in 16. aprilom. Ali bo tam nastopil kot številka ena moškega tenisa, je odvisno od nastopa Alcaraza v Miamiju.

Če bo Španec tam ubranil lanski naslov, bo ostal na vrhu, sicer pa se bo srbski zvezdnik po dveh tednih vrnil na čelo lestvice ATP.

"Alcarazu lahko le čestitam. Popolnoma si zasluži vrnitev na prvo mesto lestvice," je dejal Đoković. Razočaran je bil, ker ta mesec ne more igrati v ZDA, a je bila to zavestna odločitev.

"To je bila moja odločitev in vedel sem, da lahko ostanem brez nastopov v ZDA. To so trenutna pravila in upam, da bo za drugi del sezone in Odprto prvenstvo ZDA drugače. Turnir v New Yorku je zame najpomembnejši na ameriških tleh," je povedal Srb.

Foto: Reuters

Čeprav zaradi prepovedi nastopov na mastersih v Indian Wellsu, Miamiju in Kanadi ni nastopil vse od leta 2019, njegovo navdušenje nad tenisom ni nič manjše.

"Ravno nasprotno. Sem tako navdušen kot vselej, motiviran, da se dokažem v tem športu, ampak tudi v projektih zunaj igrišč z družino in fundacijo. To, da ostanem zvest samemu sebi in svojim prepričanjem, je zame na prvem mestu," je dodal Đoković.

Turnir v Miamiju bo trajal vse do 2. aprila.