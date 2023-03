Alcaraz znova najboljši na svetu, Nadal zdrsnil na 13. mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Občutek je neverjeten, da sem tukaj dvignil trofejo in se vrnil na prvo mesto svetovne lestvice," je povedal Carlos Alcaraz po zmagi v Indian Wellsu in dodal: "Rekel bi, da je bil to zame popoln turnir."

Španski zvezdnik Rafael Nadal je zdrsnil iz najboljše deseterice in je z devetega nazadoval na 13. mesto.

Najboljši Slovenec na lestvici ostaja tekmovalno že upokojeni Aljaž Bedene, ki je 370. Sicer pa je najvišje od dejavnih igralcev Bor Artnak na 688. mestu.