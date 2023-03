Zaradi njegove odločitve izgube v milijonih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Đoković in njegove izgube

Novak Đoković, od danes naprej drugi teniški igralec sveta, je zaradi svoje odločitve, torej da se ne bo cepil proti covid-19, izgubil kar nekaj milijonov evrov. A Srb se zaradi denarja ne bo preveč obremenjeval, je pa verjetno ostal prikrajšan za marsikatero točko in lovoriko.

Novak Đoković je moral lani januarja zapustiti Avstralijo. Tako je odločilo avstralsko sodišče.

Začelo se je lani v Avstraliji

Januarja 2022 smo lahko nekaj dni pred OP Avstralije gledali zgodbo svetovnih razsežnosti. Novak je prišel v Avstralijo v prepričanju, da izpolnjuje vse pogoje, da lahko zaigra na turnirju v Melbournu. A že takoj ob prihodu se je stvar zapletla. Avstralija je bila namreč država, ki je imela v času epidemije zelo stroge ukrepe. Na koncu je avstralsko sodišče odločilo, da mora eden najboljših teniških igralcev vseh časov zapustiti deželo tam spodaj in posledično ne sme igrati na OP Avstralije.

Đoković je moral lani izpustiti tudi vse turnirje v ZDA, vključno s štirimi turnirji serije masters in turnirjem za grand slam – OP ZDA. To ga je med drugim stalo prvo mesto na lestvici ATP. Letos januarja se je vendarle vrnil v Melbourne in še desetič zmagal OP Avstralije.

Letos mu je grozilo, da bo izgubil prvo mesto na svetovni lestvici, potem ko mu ni uspelo pridobiti izjeme za vstop v ZDA. To pomeni, da izpušča Indian Wells in Miami, saj necepljeni tujci v ZDA ne smejo vstopiti vse do maja 2023. Omenjeni scenarij se je tudi uresničil, danes ga je na svetovni lestvici prehitel zmagovalec turnirja v Indian Wellsu, Španec Carlos Alcaraz.

Novak Đoković je letos zmagal na OP Avstralije in skupno osvojil že 22. lovoriko za grand slam.

Izpuhtelo je skoraj 11 milijonov evrov

In to sta verjetno zadnja teniška turnirja, kjer Beograjčan ne bo smel igrati, saj so že skoraj povsod sprostili ukrepe. Na podlagi tega lahko približno vidimo, koliko denarja je Đoković izgubil, potem ko ni smel igrati na nekaterih turnirjih. Mi smo v izračunu upoštevali samo najprestižnejše, kjer bi Nole skoraj zagotovo igral.

Turnirji, na katerih Novak Đoković ni smel igrati: OP Avstralije (2022) – (1,8 milijona evrov)

Indian Wells (2022) – (1,1 milijona evrov)

Miami (2022) – (1,1 milijona evrov)

Canadian Open (2022) – (861.616 evrov)

Cincinatti Masters (2022) – (913.131 evrov)

US Open (2022) – (2,4 milijona evrov)

Indian Wells (2023) – (1,2 milijona)

Če predpostavimo, da bi bil 35-letni teniški igralec na vseh teh turnirjih kandidat za zmago, bi lahko domov odnesel skoraj 11 milijonov evrov denarnih nagrad, posledično pa je izgubil precejšnje število točk na lestvici. Kljub vsemu se Đokoviću ta finančni izpad v njegovi denarnici ne bo preveč poznal, saj v vseh teh letih samo s turnirskim nagradami zaslužil nekaj več kot 167 milijonov dolarjev (157 milijonov evrov).



Čeprav Novak Đoković nekaj tednov ne bo v tekmovalnem pogonu, pa nekateri teniški strokovnjaki v tem vidijo določeno prednost. Prisiljen odmor bi mu lahko koristil za nadaljevanje letošnje sezone.

"Lahko je bolj svež za sezono na pesku, lahko je še bolj svež za OP Francije. On je že številka ena na svetu. Glede tega je podrl že vse rekorde. Kakšna je razlika, če zmaga na še enem Indian Wellsu ali v Miamiju? Ni se mu treba ukvarjati s samozavestjo. Zdi se, da Novak Đoković ne potrebuje veliko samozavesti, da se vrne med najboljše in spet zmaguje."

"Imel bo boljše priprave na sezono. Zmagati mora na OP Francije, ker mislim, da je to njegova zadnja priložnost, da osvoji koledarski grand slam (vsi štirje turnirji za grand slam v enem letu op. p.)," je za Eurosport povedal strokovni komentator in nekdanji vrhunski teniški igralec Mats Wilander.

Novak Đoković

Leta se mu ne poznajo

Šved je do neke mere presenečen, da Srbu to ni uspelo že pred leti, in spet bo presenečen, če mu ne bi uspelo letos, saj je v Avstraliji pokazal, kako vrhunski tenis lahko igra. "Nič slabši ni in tudi leta se mu ne poznajo. Mislim, da manj kot igra, več ima možnosti, da zmaguje na najboljših turnirjih," je še povedal Wilander.

