Ali Novaka Đokovića izkorišča za politične igrice?

Pred dnevi je v športni javnosti precej prahu dvignila novica, da Novak Đoković, prvi igralec sveta, ne sme igrati na turnirju v Indian Wellsu, ker ni cepljen proti covid-19. Đoković bo smel v ZDA vstopiti šele po 11. maju, ko bodo sprostili vse ukrepe, povezane s pandemijo covid-19. Ti ukrepi so enemu najboljših igralcev vseh časov dejansko preprečili igranje na turnirjih serije masters v Indian Wellsu in Miamiju.

Đoković je sicer tudi sam prosil za izjemo za vstop v ZDA. Foto: Reuters

Đoković je sicer tudi sam prosil za izjemo za vstop v ZDA, a so v ponedeljek organizatorji turnirja v Indian Wellsu sporočili, da se je Srb umaknil oziroma odpovedal nastop na tem turnirju. S tem je postalo tudi jasno, da njegovi prošnji niso ugodili.

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je zavrnilo njegovo prošnjo za opustitev cepljenja kot obveznega pogoja za vstop v državo. Edini, ki lahko prekliče to odločitev, je ameriški predsednik Joe Biden.

Načeloma je vsem jasno, da če 22-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam niso odobrili izjeme, prav tako ne bo mogel igrati na Floridi na Miami Open. A za nekatere se zdi, da še ni vse izgubljeno. Tudi za ameriškega senatorja Rona DeSantisa, ki je naslovil elektronsko pismo na ameriškega predsednika Joeja Bidna.

Ta je v pismu dejal, da edina stvar, ki Đokoviću preprečuje igrati v Miamiju, zgrešena zahteva Bidna za cepljenje proti covid-19 za tuje državljane. "Gospod predsednik, odpravite svoje omejitve in pustite mu, da igra," je med drugim v svojem sporočilu zapisal DeSantis.

V nadaljevanju še ugotavlja, da je Beograjčan od začetka pandemije covid-19 že dvakrat obiskal ZDA in takrat ni bilo nobenih zapletov. Đoković je igral na OP ZDA leta 2020 in leta 2021.

The only thing keeping Novak Djokovic from participating in the Miami Open tennis tournament is President Biden’s misguided and unscientific COVID-19 vaccination requirement for foreigner travelers.



Mr. President – lift your restrictions and let him compete. pic.twitter.com/fFyhNoUV4S